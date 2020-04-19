Dünyanın en büyük uçağı Bakü'ye iniş yaptı - Son Dakika

Dünyanın en büyük uçağı Antonov AN-225 Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanına iniş yaptı.



Dünyanın en büyük uçağı Antonov AN-225 Mriya, sabah saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanına yakıt ikmali yapmak için iniş yaptı.



Havalimanı basın servisinden yapılan açıklamada, Kazakistan'dan Fransa'ya ticari uçuş gerçekleştiren uçağın, yakıt ikmali yaptıktan sonra havalandığı belirtildi.



Antonov Havacılık tarafından 1988 yılında üretilen An-225 Mriya, havacılık tarihinde dünyanın en büyük ve en ağır kargo taşıma kapasitesine sahip olan uçağı olarak biliniyor. - BAKÜ