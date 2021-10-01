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Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı - Son Dakika

Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı

01.10.2021 15:57
Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı, System.String[]

DÜNYANIN en büyük yolcu uçağı Airbus 380, ilk kez tarifeli seferle İstanbul'a geldi.

DÜNYANIN en büyük yolcu uçağı Airbus 380, ilk kez tarifeli seferle İstanbul'a geldi. Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates'in Dubai-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, 14.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Emirates Havayolları, A380 ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da ekledi. İstanbul'a ilk tarifeli seferini EK123 sefer sayılı Dubai-İstanbul uçuşuyla gerçekleştiren dünyanın en büyük yolcu uçağı 14.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

PİLOTLARDAN "BAYRAK" JESTİ

Park pozisyonuna yanaştıktan sonra uçağın pilotları kokpit camını açarak Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarını salladı. İnişinin ardından dünyanın en büyük yolcu uçağını, apronda bulunan çalışanlar ile terminaldeki yolcular cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Emirates Havayolları, haftanın her günü İstanbul Havalimanı'na yaptığı seferlerden birini bugün itibariyle A380 ile yapacağını duyurmuştu. 519 yolcu kapasiteli uçakta, 14 "first class ", 76 "business class" ve 429 da "ekonomi" koltuğu yer alıyor. İstanbul Havalimanı'ndan yolcularını alan uçak, 16.25'te Dubai'ye gitmek için tekrar havalanacak. YOLCULAR UÇUŞTAN MEMNUN KALDIYolcular ise çift katlı jumbo jet ile İstanbul'a yolculuk yapmanın oldukça keyifli olduğunu belirtti. Yolculardan Farnaz SorayaNejad, "Uçuşumuz çok iyiydi. Çok rahat bir yolculuk oldu. İkinci kez bu uçağa biniyorum. Uçak çok konforluydu" dedi.Said Asheai ise "Sorunsuz bir yolculuk yaptık. A380 gökyüzündeki en iyi uçak. Bugün Emirates Hava Yolları Dubai'den İstanbul'a bu uçakla uçuş başlattı. Çok güzel bir yolculuktu. Hizmet harikaydı, uçuş harikaydı. Zamanında kalktık ve zamanında indik. Uçak içindeki hizmet çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA YOLCUSUZ İNMİŞTİİstanbul Havalimanı hizmete girmeden önce belli bir ağırlıkta ve yolcusu olmadan tanıtım için birkaç kez Atatürk Havalimanı'na getirilen A380 tipi uçaklar ile İstanbul'daki havalimanlarının operasyon için uygun olmaması nedeniyle Türkiye'ye sefer yapılamıyordu. Her büyüklükteki uçağa hizmet verebilecek altyapısıyla İstanbul Havalimanı'na A380'ler de tarifeli sefere başladı.

- İstanbul
Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı
Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı
Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı
Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı
Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı
Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı

İstanbul Havalimanı, Yolcu Uçağı, İstanbul, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı - Son Dakika
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