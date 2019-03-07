Son Dakika Haberleri: Dünyanın en büyük uçağı seferden çekiliyor

Dünyanın en büyük uçağı seferden çekiliyor

1 saat önce

Üretimine son verileceği duyurulan Airbus A380'ler 5 yıl sonra seferlerden çekilmeye başlanacak.

Dünyanın en büyük uçağı seferden çekiliyor, System.String[]
Üretimine son verileceği duyurulan Airbus A380'ler 5 yıl sonra seferlerden çekilmeye başlanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:05 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Digiturk'e Rekabet Soruşturması Uçuş İptalleri ve Rötarlar, AB'ye Pahalıya Mal Oldu

İspanya Ligi, 4 Yılda Ekonomik Gücünü İkiye Katladı Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 09:33:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyanın en büyük uçağı seferden çekiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]