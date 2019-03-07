Dünyanın en büyük uçağı seferden çekiliyor
1 saat önce
Üretimine son verileceği duyurulan Airbus A380'ler 5 yıl sonra seferlerden çekilmeye başlanacak.
Üretimine son verileceği duyurulan Airbus A380'ler 5 yıl sonra seferlerden çekilmeye başlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:05
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