Dünyanın en büyük Universal Studio'su 2021'de açılıyor

Dünyada beşinci ve Asya'da üçüncü Universal Studio olan Beijing'deki park tamamlandığında Hollywood'u geçerek dünyanın en büyüğü olacak. Tema parkın bir başka ilki ise iki lüks otelin de hizmet verecek olması…

Tüm dünya tarafından merakla beklenen Universal Beijing Resort'ün 2021 yılında kapılarını açacağı duyuruldu. Açıklamayı tesis yönetimi yaptı. Beijing'in güneydoğu kesiminde yer alan Universal Beijing Resort inşası tamamlandıktan sonra yaklaşık 120 hektarlık alanı kapsayacak, tatil köyü ise yaklaşık 280 hektarlık alanda kurulacak.

Universal Beijing Studio dünyada beşinci ve Asya'da üçüncü büyük Universal Studio olarak, Hollywood'daki Universal Studio'yu geçecek ve dünyanın en büyük Universal Studio temalı parkı olacak. Daha önceki açıklamalarda tema parkın 7.4 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirileceği açıklanmıştı.

Universal Beijing Studio temalı park Hollywood, Jurassic Park, Su Dünyası, Kongfu Panda, Harry Potter Sihir Dünyası, Transformers Diyarı ve Minyonlar Parkı dahil 7 bölümden oluşuyor.

Komplekste iki lüks otel de olacak

Parkın bir başka özelliği ise iki lüks otelin de kapılarını açacak olması. Universal Studios Grand Hotel ve NUO Resort Hotel adıl oteller, müşterilerine farklı deneyimler yaşatmayı hedefliyor. Dört yıldızlı bir aile tatil oteli olarak tasarlanan 800 odalı Universal otel, İspanya rönesans mimarisinden esinlenerek yapıldı ve içinde birçok film öğesi bulunacak. NUO Resort Hotel ise mimarisi Çin'in ünlü Yuanmingyuan'ından (Eski Yaz Sarayı) ilham alıyor. NUO Resort Hotel, 400 odalı beş yıldızlı bir otel olacak ve inşaatı yakında tamamlanacak.

Pekin Turizm Grubu ile Kempinski Hotels arasındaki ortak bir girişim olan Key International Hotels Management Co., Ltd. konuk deneyimini sunmaya yardımcı olacak. İki otelin tasarımı, uluslararası ve yerel olarak beğenilen kurumların desteğiyle Universal Parks & Resorts tarafından yönetilirken, iki otelin fiili inşası Beijing International Resort Co., Ltd. tarafından yönetiliyor.