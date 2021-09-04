Türkiye'den dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e geniş kapsamlı katılım

Türkiye, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e Türksat, TUSAŞ ve PROFEN firmaları ile geniş kapsamlı katılım sağlayacak.

Türksat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getiren Satellite 2021 Fuarı, 7-10 Eylül tarihlerinde Washington'da gerçekleştirilecek.

Türkiye, yaklaşık 1 trilyon dolar büyüklüğe sahip sektörün en önemli oyuncularının bir araya geldiği fuara Türksat, TUSAŞ ve PROFEN ile katılacak.

Türksat, hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik, kesintisiz hizmet olanağı sağlayan ve Türksat tarafından üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan HidrON ve TerrON ile fuarda yerini alacak.

Fuarda uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlere yönelik tanıtımı yapacak Türksat, bu yıl hizmete giren beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A ve yine bu yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B ile yerli ürünlerine yönelik görüşmeler gerçekleştirecek.

Türksat, özellikle yerli ve milli ürünleriyle hedef pazarlardaki etkinliğini artırmayı, yeni pazarlara açılarak faaliyet alanlarında sahip olduğu birikimini yeni projelerle ülke sınırları dışına taşımayı planlıyor.

Uydu haberleşme, telekomünikasyon, veri merkezi ve savunma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren PROFEN de son dönemde geliştirdiği ve LEO tipi alçak, MEO tipi orta ve GEO tipi yer-senkron yörünge uydularını yüksek doğrulukla uydu takip edebilme yetenekleri bulunan "2.4M, 3.5M, 5.5M ve 6.0M XY Kaideli Anten Sistemleri" ile Satellite 2021'de yer alacak.

Fuarda PROFEN ayrıca İHA, füze ve benzeri platformlarda kullanılan Mobil Telemetri Yer İstasyonu, Nspector serisi gerçek zamanlı spektrum analizörü, PTA serisi taşınabilir anten sistemleri ve Profen Visionic, uydu teleport, telekom kontrol ve yönetim sistemleri ile de yer alacak.

Yerli ve milli uydular tanıtılacak

TUSAŞ da uzay teknolojileri alanında hızla gelişen ürün ve kabiliyetlerini Satellite 2021'de uluslararası katılımcıların beğenisine sunacak.

Etkinlikte TUSAŞ, ana yüklenicilik görevini yürüttüğü ve Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntüleme ihtiyacını milli ve yerli imkanlar ile karşılayacak GÖKTÜRK yenileme uydusuna ilave olarak, üretimine TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde devam edilen Türksat 6A uydusu ile yer alacak.

TUSAŞ, iştiraki GSATCOM ile geliştirdiği yüksek veri çıkış kapasitesine sahip tümüyle elektrikli yeni nesil haberleşme uydularının ilk satışı kapsamında uluslararası katılımcıları bilgilendirecek.

Türkiye'nin uydu alanında ilk ihracatı olacak olan ARSAT-SG1 Uydu Projesi kapsamında, Arjantin Ulusal Telekomünikasyon şirketi ARSAT'ın Güney Amerika'daki sivil haberleşme ihtiyaçları karşılanacak.