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Dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e Türkiye çıkarması - Son Dakika

Dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e Türkiye çıkarması

08.09.2021 22:57
Dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e Türkiye çıkarması, System.String[]

ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen ve dünyanın en büyük uydu fuarı olan Satellite 2021'e Türksat, TUSAŞ ve PROFEN firmaları birlikte katıldı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen ve dünyanın en büyük uydu fuarı olan Satellite 2021'e Türksat, TUSAŞ ve PROFEN firmaları birlikte katıldı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen ve dünyanın en büyük uydu fuarı olan Satellite 2021 başladı. Fuara Türkiye'den Türksat, TUSAŞ ve PROFEN firmaları birlikte katıldı. Bu yıl hizmete giren Türksat 5A başta olmak üzere dört aktif uydusunun desteği ile fuara katılan Türksat, kendi üretimi olan HidrON ve TerrON SOTM antenleri ile fuarda boy gösterecek. Türksat, hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik, kesintisiz hizmet olanağı sağlayan ve Türksat tarafından üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan HidrON ve TerrON ile fuarda yerini alacak. Satellite 2021'de Türksat ayrıca uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlere yönelik tanıtımın yanı sıra, bu yıl hizmete giren beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A ve yine bu yılsonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B ile yerli ürünlerine yönelik görüşmeler gerçekleştirecek. Program kapsamında Türksat, özellikle yerli ve milli olarak ürünleriyle hedef pazarlardaki etkinliğini artırmayı, yeni pazarlara açılarak, faaliyet alanlarında sahip olduğu birikimini yeni projelerle ülke sınırları dışına taşımayı planlıyor.

PROFEN, Nspector serisi spektrum analizörleri, PTA serisi taşınabilir anten ve kaideli anten sistemleri gibi Ar-Ge ürünleri ile fuarda yer alırken, TUSAŞ ise GÖKTÜRK Yenileme Projesi ve Türkiye'nin ilk uzay ihracatı olan ARSAT-SG1 Uydu Projesiyle Satellite 2021'de adından söz ettirecek.

Uydu Haberleşme, Telekomünikasyon & Veri Merkezi, Savunma teknolojilerinde alanında lider firmalardan PROFEN, Ar-Ge imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmek için sürekli yeni yatırımlar yaparken son dönemde geliştirdiği ve LEO tipi alçak, MEO tipi orta ve GEO tipi yer-senkron yörünge uydularını yüksek doğrulukla uydu takip edebilme yetenekleri bulunan 2.4M, 3.5M, 5.5M ve 6.0M XY Kaideli Anten Sistemleri ile Satellite 2021'de boy gösteriyor. Fuarda PROFEN ayrıca İHA, füze ve benzeri platformlarda kullanılan Mobil Telemetri Yer İstasyonu, Nspector serisi Gerçek Zamanlı Spektrum Analizörü, PTA serisi taşınabilir anten sistemleri ve Profen Visionic; uydu teleport, telekom kontrol ve yönetim sistemleri ile de yer alacak.

Türkiye'nin uydu üreticisi TUSAŞ, uzay teknolojileri alanında hızla gelişen ürün ve kabiliyetlerini Satellite 2021'de uluslararası katılımcıların beğenisine sunacak. Etkinlikte TUSAŞ, ana yüklenicilik görevini yürüttüğü ve Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntüleme ihtiyacını milli ve yerli imkanlar ile karşılayacak GÖKTÜRK Yenileme Uydusuna ilave olarak, ülkemiz mühendisleri tarafından geliştirilen ve üretimine TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde devam edilen TÜRKSAT 6A Uydusu ile yer alacak. TUSAŞ, iştiraki GSATCOM ile geliştirdiği yüksek veri çıkış kapasitesine sahip (HTS), tümüyle elektrikli yeni nesil haberleşme uydu ailesinin ilk satışı kapsamında uluslararası katılımcıları bilgilendirecek. Türkiye'nin uydu alanında ilk ihracatı olacak olan ARSAT-SG1 Uydu Projesi kapsamında, Arjantin Ulusal Telekomünikasyon şirketi ARSAT'ın Güney Amerika Kıtasındaki sivil haberleşme ihtiyaçları karşılanacak.

Dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getiren Satellite 2021 Fuarı 10 Eylül'e kadar devam edecek. Yaklaşık 1 trilyon dolar büyüklüğe sahip olan uydu sektörünün en önemli oyuncuları fuarda bir araya gelecek.

(Ayten Mammadova/İHA)

Dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e Türkiye çıkarması

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Türksat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e Türkiye çıkarması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e Türkiye çıkarması - Son Dakika
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