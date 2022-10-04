Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi - Son Dakika
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Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

04.10.2022 14:16
Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Arrow", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Arrow", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Fethiye Limanı iskelesine bağlanan Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki lüks mega yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı.

2020 yılında Hollanda'da üretilen yat, sinema salonu, buhar odası, spa, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

1 VİP olmak üzere 6 süit kamarada 12 misafir ağırlayabilen lüks yatta, 19 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Yatın ikmal sonrasında limandan ayrılacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Aliağa Rafinerisi, Cayman Adaları, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mega yat 'Arrow' yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi - Son Dakika
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