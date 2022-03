Dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk seferine çıktı - Son Dakika

- Dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk seferine çıktı

FLORIDA - Dünyanın en büyük yolcu gemisi olan 6 bin 988 misafir ve 2 bin 300 mürettebat kapasiteli Wonder of the Seas ilk seferine çıktı.

Yapımına 2019 yılında başlanan dünyanın en büyük yolcu gemisi Wonder of the Seas, geçtiğimiz Cuma günü Florida'dan Karayipler'e gitmek üzere ilk yolculuğuna çıktı. Dünyaca ünlü Titanic'ten 5 kat daha ağır olan 236 bin 857 tonluk dev gemi lüks otelleri aratmayan özellikleri ile dikkat çekiyor. 6 bin 988 misafir ve 2 bin 300 mürettebat kapasiteli dev geminin kendi Central Park'ı, buz pateni pisti, kumarhanesi, 19 yüzme havuzu, 20 restoranı ve 11 barının bulunduğu açıklanırken, yüzen otelin 362 metre uzunluğunda ve 64 metre genişliğinde olduğu belirtildi. 20 binden fazla çiçekle süslenen sekiz ayrı bölmeden meydana gelen geminin, Mayıs ayında Barcelona ve Roma'dan Batı Akdeniz turlarına başlamadan önce, Mart ayı süresince Fort Lauderdale, Florida'dan Karayipler'e beş ila yedi gecelik tatil deneyimleri sunacağı açıklandı.

Covid-19 nedeniyle gecikti

Yapımına 2019 yılında başlanan dev geminin ilk etapta 2021'de faaliyetlerine başlaması planlanmış, ancak yapım süreci Covid-19 salgını nedeniyle teknik aksamalara uğramıştı. Daha önce Çin'den denize indirileceği belirtilen geminin rotası da değiştirilerek Florida'dan indirilmişti.