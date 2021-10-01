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"Dünyanın en büyük yolcu uçağı"yla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi - Son Dakika

"Dünyanın en büyük yolcu uçağı"yla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi

01.10.2021 16:38

Farklı konfigürasyonlarda 800'e kadar yolcu taşıyabilen "dünyanın en büyük yolcu uçağı" olarak tanımlanan Airbus A380 tipi uçakla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş yapıldı.

Farklı konfigürasyonlarda 800'e kadar yolcu taşıyabilen "dünyanın en büyük yolcu uçağı" olarak tanımlanan Airbus A380 tipi uçakla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai merkezli hava yolu Emirates, Airbus A380 tipi yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuşunu yaptı. Emirates'e ait EK123 sefer sayılı uçak Dubai'den kalktıktan 4 saat sonra 14.35'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Piste inmesinin ardından uçak, taksi yaparak körüğü yanaştı. Çok sayıda yolcu ve havalimanı çalışanı körüğe yanaşan uçağın fotoğrafını çekti ve cep telefonlarıyla görüntü kaydetti. Uçağın durmasından sonra pilotlar, kabinden Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarını çıkararak salladı.

"Uçak çok rahattı"

Uçakla İstanbul'a gelen yolculardan Farnaz Soraya Nejad, rahat bir yolculuk yaptığı belirterek, "Uçuşumuz çok iyiydi, çok rahattı. 2. kez bu tür uçağa biniyorum. Uçak çok rahattı, zamanında kalktı. Hizmet iyiydi." dedi.

Cemal el Saidi, sorunsuz bir yolculuk yaptıklarını söyledi. Firmanın A380 ile İstanbul'a uçuş başlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Saidi, "A380 gökyüzündeki en iyi uçak. Bugün Emirates Hava Yolları, Dubai'den İstanbul'a bu uçakla uçuş başlattı. Tebrikler." diye konuştu.

"Hizmet harikaydı, uçuş harikaydı"

Said Eşşehi, rahat bir uçuşun ardından İstanbul'a ulaştıklarını kaydederek, "Çok güzel bir yolculuktu. Hizmet harikaydı, uçuş harikaydı. Zamanında kalktık ve zamanında indik. Uçak içindeki hizmet çok güzeldi. Uçak harikaydı, çok rahattı. Her şeyi çok beğendik." ifadelerini kullandı.

Emirates, A380 uçağını günlük EK123/124 seferini gerçekleştirmek için kullanacak. EK123 sefer sayılı uçuş Dubai'den 10.45'te kalkacak ve 14.30'da İstanbul'a iniş yapacak. EK124 sefer sayılı dönüş uçuşu ise 16.25'te İstanbul'dan kalkarak 21.50'de Dubai'ye varacak.

Üç sınıflı A380'i kullanıma sokan Emirates, First Class'ta 14 özel süit, Business Class'ta yatağa dönüşebilen koltukların yer aldığı 76 mini ünite ve Ekonomi Sınıfı'nda 427 ekstra mesafeli koltuklarla toplam 517 koltuk sunacak.

Dünyanın en büyük yolcu uçağı yla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi
Dünyanın en büyük yolcu uçağı yla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi
Dünyanın en büyük yolcu uçağı yla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi
Dünyanın en büyük yolcu uçağı yla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi
Dünyanın en büyük yolcu uçağı yla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi

İstanbul Havalimanı, Yolcu Uçağı, İstanbul, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dünyanın en büyük yolcu uçağı'yla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Dünyanın en büyük yolcu uçağı"yla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi - Son Dakika
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