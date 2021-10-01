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Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş - Son Dakika

Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş

01.10.2021 16:36

Dünyanın en büyüğü konumunda bulunan Airbus A380 tipi yolcu uçakla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş gerçekleşti.

Dünyanın en büyüğü konumunda bulunan Airbus A380 tipi yolcu uçakla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş gerçekleşti.

Farklı konfigürasyonlarda 800'e kadar yolcu taşıyabilen dünyanın en büyük yolcu uçağı, Airbus A380 tipi uçakla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş gerçekleşti. Dubai merkezli Emirates Hava Yolları'na ait EK123 sefer sayılı uçak Dubai'den havalandıktan sonra 4 saatlik uçuş süresinin ardından saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na ilk kez iniş yaptı.

UÇAĞIN PİLOTLARINDAN BAYRAK JESTİ

Uçağın terminaldeki körüğe yanaşmasının ardından pilotlar ise bayrak jesti yaptı. Uçağın camlarını açan pilotlar, Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarını çıkarıp salladı. Havalimanında dünyanın dünyanın en büyük uçağını gören yolcular ve bazı çalışanlar ise o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla kaydetti.

"A380 GÖKYÜZÜNDEKİ EN İYİ UÇAK"

Airbus A380'in ilk tarifeli İstanbul uçağıyla havalimanına gelen yolculardan Said Ashei, "Sorunsuz bir yolculuk yaptık. A380 gökyüzündeki en iyi uçak. Bugün Emirates Hava Yolları Dubai'den İstanbul'a bu uçakla uçuş başlattı. Tebrikler" dedi. Sorunsuz bir uçuş gerçekleştirdiklerini belirten yolculardan Farnaz Soraya Nejad da, "Uçuşumuz çok iyiydi, çok rahattı. İkinci kez bu uçağa biniyorum. Uçak çok rahattı, zamanında kalktı ve hizmet iyiydi" diye konuştu.

Yolculardan Cemal el Saidi ise, "Çok güzel bir yolculuktu. Hizmet harikaydı, uçuş harikaydı. Zamanında kalktık ve zamanında indik. Uçak içindeki hizmet çok güzeldi. Uçak harikaydı, çok rahattı. Her şeyi çok beğendim" şeklinde konuştu.

AİRBUS A380 SEFERLERİ DEVAM EDECEK

Uçak, İstanbul Havalimanı'nda yolcularını aldıktan sonra 16.25'te Dubai'ye gitmek üzere yeniden havalanacak. Havayolu şirketinin haftanın her günü İstanbul Havalimanı'na yaptığı seferlerden birini Airbus A380'le yapması bekleniyor.

Airbus A380 tipi uçak yıllar önce tanıtım amacıyla Atatürk Havalimanına gelmiş, yine geçtiğimiz dönemde birkaç kez İstanbul Havalimanı'nda yakıt ikmali yapmıştı.

İstanbul Havalimanı devreye girmeden önce yolcusuz olarak tanıtım amacıyla birkaç kez Atatürk Havalimanı'na getirilen A380 tipi uçaklar, İstanbul'daki havalimanlarının operasyon için uygun olmaması nedeniyle Türkiye'ye sefer gerçekleştiremiyordu. İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesinin ardından ise her türlü uçağa hizmet verebilecek kapasitedeki havalimanına Airbus A380 uçakları da zaman zaman yakıt ikmali ve acil inişler için kullanabiliyordu. Emirates Hava Yolları'nın A380 uçağıyla sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da eklemesiyle birlikte Türkiye'ye ilk tarifeli ticari Airbus A380 seferi de gerçekleşmiş oldu.

(Ferhat Yasak/İHA)

Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş
Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş
Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş
Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş
Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş
Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş
Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Dubai, Uçak, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş - Son Dakika


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