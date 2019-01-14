Dünyanın En Çok Beğenilen Instagram Fotoğrafı Artık Bir Yumurtaya Ait

Bebeğinin sevimli fotoğrafıyla, Instagram tarihinin en çok beğenilen gönderisinin sahibi olan Kylie Jenner'ın pabucu dama atıldı.

Kylie Jenner, geçtiğimiz yılın şubat ayında paylaştığı Instagram gönderisiyle tarihin en çok beğenilen fotoğrafının sahibi olmuştu. Biz bu haberi hazırlarken, toplamda 18.1 milyon beğeniye sahip olan fotoğrafa hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.



Her rekor bir gün geçilmek üzere oradadır. Ancak Stormi Webster'ın rekorunu bir yumurtanın geçmesi oldukça enteresan oldu. World_Record_Egg isimli, sadece Instagram'ın en çok beğenilen görseline sahip olmak amaçlı açılmış sayfa, sadece 10 gün içerisinde bu rekoru yerle bir etti.



An itibarı ile 23 milyon 661 bin beğeniyle rekoru açık ara kıran yumurtanın özelliğinin ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz: Yukarıda da gördüğünüz üzere kendisinin yumurta olması dışında herhangi bir numarası yok.



Yumurtanın rekorunu yerle bir ettiği Kylie Jenner, Instagram gönderilerinin altında yumurta dolu yorumlar birikince espri dolu bir video paylaştı. Jenner, asfaltın üzerinde yumurta pişirerek konuyu kendi açısından ele almış oldu.

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