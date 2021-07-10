Dünyanın en çok etkileşim alan kulübü Fenerbahçe oldu

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Twitter'ın lideri Fenerbahçe oldu. 2021 yılının ilk yarısını kapsayan 'en çok etkileşim alan futbol kulübü' araştırmasında zirvede Fenerbahçe yer aldı. Sarı-Lacivertliler 6 aylık bölümde 72,2 milyon etkileşime ulaştı.

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Fenerbahçe'nin ardından 71,4 milyon ile Barcelona ikinci geldi.

Üçüncü sıradaki Galatasaray ise 48,4 milyon ortalama yakaladı. Listenin dördüncü sırasındaki Chelsea 47,8, 42,9 milyon etkileşimle M.United beşinci oldu.

(Ajansspor)