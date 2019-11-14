Son Dakika Haberleri: Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerinin yürüyüş yolunu yaktılar
Son Dakika Yerel Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerinin yürüyüş yolunu yaktılar - Son Dakika

Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerinin yürüyüş yolunu yaktılar

6 saat önce

Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerinin yürüyüş yolunu yaktılar Kapadokya'da evlilik teklifi pahalıya mal oldu Evlilik teklifi yapayım derken yürüyüş yolunu yaktılarNEVŞEHİR - Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden bir tanesi olan Ürgüp-Üç güzeller mevkiinde evlilik teklifi yapan bir...

Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerinin yürüyüş yolunu yaktılar

Kapadokya'da evlilik teklifi pahalıya mal oldu

Evlilik teklifi yapayım derken yürüyüş yolunu yaktılar

NEVŞEHİR - Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden bir tanesi olan Ürgüp-Üç güzeller mevkiinde evlilik teklifi yapan bir kişi burada bulunan ahşap yürüme yolunu yaktı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Ürgüp-Üç güzellerde kız arkadaşına evlilik teklifi eden bir kişi burada bulunan ahşap yürüyüş yolunu yaktı. Yürüyüş alanın yandığını gören kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken yürüyüş yolunda çıkan yangın Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis ekipleri her yerde yürüyüş yolunu yakıp kaçan şüphelileri arıyor.

Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerinin yürüyüş yolunu yaktılar

Kapadokya, Ürgüp, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü şarkıcı Sevda Demirel'in erkek yeğeni eşcinsel evlilik yaptı
Cinsel saldırıdan suçlanan genci, gizlice çektiği cinsel ilişki videosu kurtardı 22 yaşındaki kızı, cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü İzlandalılar Türkiye'deki karşılamadan çok memnun kaldı: Şımartıldık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:30:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerinin yürüyüş yolunu yaktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]