Dünyanın en çok fotoğraflanan etkinliklerinden Albuquerque Uluslararası Balon Festivali başladı
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ABD'nin New Mexico eyaletinde düzenlenen Albuquerque Uluslararası Balon Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
ABD'nin New Mexico eyaletinde düzenlenen Albuquerque Uluslararası Balon Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:46
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