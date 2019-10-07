Son Dakika Haberleri: Dünyanın en çok fotoğraflanan etkinliklerinden Albuquerque Uluslararası Balon Festivali başladı
Son Dakika Dünya Dünyanın en çok fotoğraflanan etkinliklerinden Albuquerque Uluslararası Balon Festivali başladı

Dünyanın en çok fotoğraflanan etkinliklerinden Albuquerque Uluslararası Balon Festivali başladı

43 dakika önce

ABD'nin New Mexico eyaletinde düzenlenen Albuquerque Uluslararası Balon Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

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ABD'nin New Mexico eyaletinde düzenlenen Albuquerque Uluslararası Balon Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Dünyanın en çok fotoğraflanan etkinliklerinden Albuquerque Uluslararası Balon Festivali başladı

Amerika Birleşik Devletleri, New Mexico, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:46 
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