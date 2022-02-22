Dünyanın en çok kazanan kadın oyuncusu! Paraya para demiyor - Son Dakika
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Dünyanın en çok kazanan kadın oyuncusu! Paraya para demiyor

22.02.2022 15:34

Scarlett kullanıcı adlı Kanadalı espor oyuncusu Sasha Hostyn, dünyanın en çok kazanan kadın oyuncusu olarak biliniyor. Scarlett'ın kariyeri boyunca katıldığı turnuvalardan kazandığı ücretler dudak uçuklattı.

Esportsearning sitesinde yer alan bilgilere göre Kanadalı kadın espor oyuncusu Scarlett, Blizzard'ın geliştirdiği gerçek zamanlı strateji oyunu StarCraft II alanında mücadele etmektedir. Ayrıca Scarlett, StarCraft II'nin en iyi kadın oyuncusu olarak da bilinmektedir.

TOPLAM TURNUVA KAZANCI 423 BİN DOLAR

Kanadalı espor oyuncusu Scarlett'ın 12 yıllık espor kariyeri boyunca katıldığı turnuvalardan toplamda 423 bin dolar gelir elde etmeyi başardı. Scarlett'ın bu zaman kadar ki kazandığı en büyük turnuva ödülü ise 50 bin dolar oldu.

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24 YAŞINDA 100 BİN DOLAR KAZANDI

Turnuva kariyerine 17 yaşında başlayan Scarlett, ilk katıldığı turnuvadan 200 dolarlık ödül ile ayrılırken 24 yaşına kadar ki turnuvalarda 5 rakamlı kazançlara ulaştı. 24 yaşında ise katıldığı turnuvalardan toplamda 101 bin dolar gelir elde etti.

Dünyanın en çok kazanan kadın oyuncusunun kazancı dudak uçuklattı
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Espor, Gamegar, Son Dakika

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