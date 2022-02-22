Esportsearning sitesinde yer alan bilgilere göre Kanadalı kadın espor oyuncusu Scarlett, Blizzard'ın geliştirdiği gerçek zamanlı strateji oyunu StarCraft II alanında mücadele etmektedir. Ayrıca Scarlett, StarCraft II'nin en iyi kadın oyuncusu olarak da bilinmektedir.
Kanadalı espor oyuncusu Scarlett'ın 12 yıllık espor kariyeri boyunca katıldığı turnuvalardan toplamda 423 bin dolar gelir elde etmeyi başardı. Scarlett'ın bu zaman kadar ki kazandığı en büyük turnuva ödülü ise 50 bin dolar oldu.
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Turnuva kariyerine 17 yaşında başlayan Scarlett, ilk katıldığı turnuvadan 200 dolarlık ödül ile ayrılırken 24 yaşına kadar ki turnuvalarda 5 rakamlı kazançlara ulaştı. 24 yaşında ise katıldığı turnuvalardan toplamda 101 bin dolar gelir elde etti.
Son Dakika › Gamegar › Dünyanın en çok kazanan kadın oyuncusu! Paraya para demiyor - Son Dakika