Yunanistan'da 10 kişiyi öldüren virüs Türkiye sınırında! Hiçbir belirtisi yok - Son Dakika
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Yunanistan'da 10 kişiyi öldüren virüs Türkiye sınırında! Hiçbir belirtisi yok

04.09.2022 17:52

Dünyayı en çok tedirgin eden virüslerden biri olan Batı Nil Virüsü, Yunanistan'da 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu ve Türkiye sınırına kadar dayandı. Yunanistan'da her 10 kişiden 1'yi öldüren virüs, özel bir belirtisi olmaması sebebiyle de büyük korku yaratıyor.

Koronavirüs ve maymun çiçeği nedeniyle zor günler geçiren dünya kamuoyu, şimdi de yeni hastalıklarla mücadele etmeye başladı. Geçmişte dünyaya büyük sıkıntılar yaşatan Batı Nil Virüsü'nün yeniden hortlaması, paniğe neden oldu. Virüs şu ana kadar Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu ve Türkiye sınırlarına kadar dayandı.

TÜRKİYE TARAFINA UYARI YAPILIYOR

Virüs nedeniyle Türkiye tarafına da 'Dikkatli olun' uyarısı yapıldı. Sinekler yoluyla bulaşan virüsün Türkiye'de görülme ihtimalinin çok arttığını belirten uzmanlar, özellikle Ege tarafında bataklık gibi yerlerden her ihtimale karşı uzak durulmasını tavsiye etti.

ASIL KORKUTAN DETAY BELİRTİ MESELESİ

Batı Nil Virüsü ile ilgili asıl korkutan detay ise belirti konusuyla ilgili. Çünkü Batı Nil Virüsü, vücuda girmesinin ardından kendisine has belirtiler vermek yerine hemen hemen herkesin yaşadığı gribal enfeksiyon belirtilerini veriyor. Bu da hastalığın ayırt edilmesini zorlaştırıyor.

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SON DAKİKA: Yunanistan'da 10 kişiyi öldüren virüs Türkiye sınırında! Hiçbir belirtisi yok - Son Dakika
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