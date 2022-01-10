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Dünyanın en cömert ülkesi Türkiye, kara kıtanın en fakir ülkesi Togo'ya ışık oldu! - Son Dakika

Dünyanın en cömert ülkesi Türkiye, kara kıtanın en fakir ülkesi Togo'ya ışık oldu!

10.01.2022 14:13
Dünyanın en cömert ülkesi Türkiye, kara kıtanın en fakir ülkesi Togo'ya ışık oldu!

Türkiye'de genellikle yaşlılarda ortaya çıkan ve tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı dünya genelinde, özellikle de Afrika'da yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor.

Teknik ve maddi imkansızlıklar nedeniyle milyonlarca insan ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybediyor ve yaşamını başkalarına bağımlı bir şekilde sürdürüyor.

"Bana ışık olur musun?" sloganıyla Deniz Feneri Derneği'nin 2017'de Afrika'da başlattığı Katarakt Ameliyatları Projesinin en son durağı kara kıtanın en fakir ülkesi TOGO oldu.

Başkent Lome'nin 80 kilometre batısında bulunan Tabligbo bölgesinde 400 kişi yine ülkenin kuzeyinde bulunan Anie bölgesinde ise 400 kişiye olmak üzere karanlığa mahkum toplamda 800 kişi ışığa kavuştu.

Gözleri görmediği için başkalarına muhtaç yaşamak zorunda kalan Togolular ameliyat sonrası büyük bir sevinç içindeydi.

Dünyanın en cömert ülkesi Türkiye, kara kıtanın en fakir ülkesi Togo'ya ışık oldu!

Yapılan katarakt ameliyatları sonrası Başkente 280 kilometre uzakta bulunan sokode bölgesinde 1000 şehide 1000 su kuyusu projesi kapsamında açılan kuyuları ziyaret ederek bölge halkının sevincine ortak oldu.

2021'de 10 bin hedefine ulaşmıştı. Proje, Gana, Togo, Benin, Mali, Çad, Uganda, Tanzanya, Nijer, Etiyopya, Pakistan, ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkede uygulanmıştı.

Ameliyatlarla birlikte binlerce kişi yeniden ışığa kavuştu. Katarakt projesi, aynı zamanda bölgedeki doktor ve sağlık çalışanları için de bir eğitim programı oldu. Ameliyatlar, 900 lira gibi cüzi bir rakam karşılığında yapılırken, 2007'den bu yana 11 ülkede gerçekleştirdiği ameliyat sayısı 12 bine, saha taraması ise 500 bine ulaştı.

Deniz Feneri Derneği, 2022'de bağış gelmesi durumunda 20 bin ameliyat gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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Deniz Feneri Derneği, Togo, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünyanın en cömert ülkesi Türkiye, kara kıtanın en fakir ülkesi Togo'ya ışık oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en cömert ülkesi Türkiye, kara kıtanın en fakir ülkesi Togo'ya ışık oldu! - Son Dakika
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