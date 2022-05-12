Dünyanın en değerli endemik bitki türlerinden olan bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin TL - Son Dakika
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Dünyanın en değerli endemik bitki türlerinden olan bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin TL

12.05.2022 12:57

Dünyanın en değerli endemik bitki türlerinden olan bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin TLAFYONKARAHİSAR Türkiye'nin en değerli endemik bitki türlerinden birisi olan ve Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü kıyısında yetişen 'Eber Sarısı' bu yıl da çiçek açtı.

Dünyanın en değerli endemik bitki türlerinden olan bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin TL

AFYONKARAHİSAR Türkiye'nin en değerli endemik bitki türlerinden birisi olan ve Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü kıyısında yetişen 'Eber Sarısı' bu yıl da çiçek açtı. Eşsiz bir güzelliğe sahip olan Eber Sarısı'nı koparmanın cezasının ise 109 bin TL olduğu belirtildi.

Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan ve dünyada sadece Eber ve Akşehir Gölleri'nin çevresinde yetişen Eber Sarısı bu senede eşsiz güzelliği ile bu yılda açtı. Endemik bitki türleri arasında yer alan izinsiz koparılmasının cezasının çevre kanununa göre 109 bin TL olduğu öğrenilen Eber Sarısı'nı görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyüne akın ediyor. Eber Gölü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelmesi ile Eber Sarısı ( Vuralia turcica- Thermopsis turcica) açtı. Eber Sarısı'nın açması aynı zamanda baharın ve sıcak havalarında gelmesinin müjdecisi olarak biliniyor. Eber Sarısı yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak biliniyor. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynak olarak bilinmekte.

"Eber Sarısı köyümüzün simgesi"

İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde ilaç sanayinde kullanılma potansiyeli mevcut.

Derekarabağ Köyü Muhtarı Mevlüt Günyaz, Eber Sarısı'nın bu yıl da büyük bir güzellikle açtığını ve herkesi kendisine hayran bıraktığını kaydederek, "Bu çiçek yani Eber Sarısı köyümüzün simgesi. Biz bu bitkiyi koruyoruz, gözetliyoruz. Bunun yanında daha geniş alanlarda yetişmesini ve gözetlenmesini istiyoruz" dedi.

Dünyanın en değerli endemik bitki türlerinden olan bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin TL
Dünyanın en değerli endemik bitki türlerinden olan bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin TL
Dünyanın en değerli endemik bitki türlerinden olan bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin TL
Dünyanın en değerli endemik bitki türlerinden olan bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin TL

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Türk Lirası, Karahisar, Bitki, Eber, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en değerli endemik bitki türlerinden olan bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin TL - Son Dakika


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