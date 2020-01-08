Dünyanın en değerli futbolcusu Mbappe - Son Dakika
Son Dakika Spor Dünyanın en değerli futbolcusu Mbappe - Son Dakika Spor

Dünyanın en değerli futbolcusu Mbappe

6 saat önce

Şu ana dek futbol dünyasında ödenen en yüksek transfer bedeli 222 milyon euro. PSG, 2017 yazında Neymar’ı Barcelona’dan transfer ederken bu ücreti ödemişti.

Dünyanın en değerli futbolcusu Mbappe, System.String[]

Şu ana dek futbol dünyasında ödenen en yüksek transfer bedeli 222 milyon euro. PSG, 2017 yazında Neymar’ı Barcelona’dan transfer ederken bu ücreti ödemişti. Paris kulübü, aynı sezon Monaco’dan Kylian Mbappe’yi de kadrosuna kattı. Mbappe için ödenen ücret ise yaklaşık 180 milyon euro’ydu.

Ancak İsviçre merkezli CIES Football Observatory’ye göre, şu an Mbappe’nin değeri Neymar’ın değerini bir hayli geride bırakmış durumda. 27 yaşındaki Neymar’In güncel değerinin 100 milyon euro civarında olduğu belirlenirken Mbappe’nin değerininin 265 milyon euro edeceği saptandı.

Mbappe’den sonra ise en değerli futbolcu olarak, Manchester City’nin İngiliz kanat forveti Raheem Sterling görülüyor: 223 milyon euro. Listenin sonraki basamaklarında ise Liverpool’lu Mohamed Salah (175 milyon euro), Tottenham’lı Harry Kane (150 milyon euro) Barcelona’lı Leo Messi (125 milyon euro) var.

Premier League kulübü Liverpool, kendi mevkisinin en pahalı üç oyuncusuna sahip: Kaleci Alisson (87 milyon euro), stoper Virgil Van Dijk (93 milyon euro) ve sağ bek Trent Alexander-Arnold (110 milyon euro).

CIES Football Observatory’nin bu değerlendirmeleri; oyuncunun kulüp ve milli takım maçlarındaki performansları, yaşı, mevkisi ve oynadığı ligin ekonomik değeri göz önüne alınarak yapılıyor.

Kylian Mbappe, Barcelona, Neymar, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:14 
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