Son Dakika Haberleri: Dünyanın en değerli markaları açıklandı

Dünyanın en değerli markaları açıklandı

1 saat önce

"Dünyanın En Değerli 500 Markası" araştırmasında, bu alandaki değerini geçen yıla göre yüzde 25 artıran "Amazon" liderliğini korudu.

Dünyanın en değerli markaları açıklandı, System.String[]
"Dünyanın En Değerli 500 Markası" araştırmasında, bu alandaki değerini geçen yıla göre yüzde 25 artıran "Amazon" liderliğini korudu. 188 milyar dolarlık marka değerine ulaşan Amazon'u, 154 milyar dolarla Apple, 143 milyar dolarla Google takip ederken, Türk markaları ilk 500'e giremedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:40 

Google, Apple, Amazon, Ekonomi
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