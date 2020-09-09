Dünyanın en derin dördüncü mağarasında adrenalin, korku, heyecan aynı anda yaşanıyor - Son Dakika

Dünyanın en derin dördüncü mağarasında adrenalin, korku, heyecan aynı anda yaşanıyor

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Küre Dağları Milli Parkı içerisinde 858 metre uzunluğu, 250 metre derinliği ile dünyanın en derin 4'üncü mağarası olan Ilgarini'nde korku, adrenalin ve heyecan aynı anda yaşanıyor.

Dünyanın en derin dördüncü mağarasında adrenalin, korku, heyecan aynı anda yaşanıyor, System.String[]

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Küre Dağları Milli Parkı içerisinde 858 metre uzunluğu, 250 metre derinliği ile dünyanın en derin 4'üncü mağarası olan Ilgarini'nde korku, adrenalin ve heyecan aynı anda yaşanıyor. Turizme açılan mağara ziyaretçilerini bekliyor.

Doğa ve tabiat turizmi açısından zengin alanları ile alternatif turizm arayanların yeni gözdesi haline gelen Kastamonu'da Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) koordinasyonunda yürütülen çalışmayla yeni kamp alanları belirlenerek, trekking rotaları oluşturuluyor. Bu kapsamda KUZKA tarafından Bölgeye davet edilen İstanbul Doğa Sporları Kulübüne bağlı 12 sporcu, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dünyanın en derin 4'üncü mağarası Ilgarini'ye yürüyüş gerçekleştirerek trekking rotaları oluşturdu. 2,5 kilometre uzunluğunda zorlu parkuru yürüyen İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri mağarayı gezerek keşif yaptı.

"MAĞARADAN ÇOK ETKİLENDİK, ADETA NEFESİMİZ KESİLDİ"

Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ilgarini Mağarası'nın çalışmalar kapsamında incelenmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Şahin, "Ilgarini Mağarası'nın 200 metre yatay, 250 metre de aşağıya doğru bir derinliği var. İki ana galerisi bulunuyor. İçeride şapelleri gördük, aşağıya doğru tarihi bir yoldan indik. Burasını tarihi bir merdiven olarak söyleyebilirim. Buradan çok etkilendik. İnsan kemikleri burada halen açıkta duruyor. İki tane şapel veya bina şeklinde bir yapı vardı. Ilgarini Mağarası herkesin görmesi gereken bir yer. Kesinlikle çok bakir kalmış burası. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na ve Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü'ne biz böyle bir inceleme fırsatı verdikleri için teşekkür ediyoruz. Buraya ulaşım sağlanmış, bir patika yol yapılmış. Buraya çok rahat bir şekilde yürüyerek geldik. Burasını herkese tavsiye ediyoruz, mutlaka herkesin gelip görmesi gereken değerlerimizden bir tanesi" dedi.

"PATİKA YOLU YÜRÜYEREK RAHAT BİR ŞEKİLDE MAĞARAYA ULAŞTIK"

Ilgarini Mağarasını görmek için patika yoldan yürüdüklerini belirten Şahin, "Ilgarini Mağarası'ndan önce iki tane daha mağara var. Bir tanesi Mantar Mağarası, diğeri de Ejder Çukuru. Yaklaşık 1-1,5 saat bir yürümeyle buraya ulaştık. Yol güzel, biraz rampa ama yürünebilir. Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü, bu yol güzergahında güzel hizmetlerde bulunmuş. Buraya yürüme yolu yapmış. Rahat bir şekilde buraya ulaştık" diye konuştu.

"BAKİR VE YENİ KEŞFEDİLMİŞ ILGARİNİ'NİN MUTLAKA GEZİLMESİ GEREKİR"

Ilgarini Mağarası'nın bakir ve yeni keşfedildiğine dikkati çeken Şahin, "Ilgarini Mağarası çok bakir kalmış, zaten yeni keşfedilmiş bir yer. Keşif süresi çok uzun değil. Burası mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi" şeklinde konuştu.

"ANADOLU'DA HIRİSTİYANLIĞIN YASAKLANDIĞI DÖNEMDE BU MAĞARADA İBADETİN YAPILDIĞI GÖRÜLÜYOR"

Ilgarini Mağarası'nın içerisinde çeşitli kalıntıların görülebildiğini söyleyen İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Şahin, şöyle konuştu: "Tahminen buraların bir manastır olduğunu düşünüyoruz. Genç Bizans döneminde Anadolu'da Hıristiyanlığın yasak olduğu bir dönemde halk, bu tür mağaralarda ibadetlerini gerçekleştiriyordu. Bu manastırlardan bir tanesi de Ilgarini Mağarası'nda bulunuyor. Ama maalesef bu manastırın bir kısmı yok olmuş durumda sadece kalıntıları kalmış."

Ayrıca mağara içerisinde şapel kalıntılarının da olduğunu söyleyen Şahin, şunları kaydetti: "İki katlı şapel kalıntısı mağarada mevcut. Şapelde yapılan işçilik rahatlıkla görülebiliyor. Kayaların arasında hiçbir belirginlik yok. Hatlar tamamen kaybolmuş, inanılmaz derecede güzel bir işçiliği şapellerde görebiliyoruz."

"ILGARİNİ MAĞARASINDA ÇOK FARKLI DUYGULAR YAŞADIM"

Mağarada fibula, buderus gibi insan kemiklerinin görüldüğünü belirten İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karataş ise, "Mağarada mezarlar var. Umarım buralar korunur. Çünkü Türkiye'nin turizm açısından çok önem teşkil eden yerlerden bir tanesi burası. Ilgarini Mağarası'na olan yolculuğumuz çok güzel geçti. Gerçekten güzel bir patika yol yapılmış. Yapanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Burası çok yüksek bir mağara, mistik olarak çok etkileyici bir yer. Burada insan farklı duygular yaşıyor. Bu duyguları herkesin tatmasını tavsiye ederim. Ülkemizin güzelliklerinden bir parçası oluyor burası da. Umarım burasını herkes gelip görür. Buralarda güzel duygular yaşar" diye konuştu.

"BİR YANDAN KORKARAK, BİR YANDAN HEYECANLANARAK MAĞARAYI GEZDİM"

Bir yandan korktuğunu, bir yandan heyecanlandığını ve bir yandan da adrenalin artarak Ilgarini Mağarası'nı gezdiğini anlatan Karataş, şunları söyledi: "Ilgarini Mağarası'nda yine mağaralara özel tektonik oluşumlar vardı. Sarkıtlar vardı, likitler vardı ama bunun dışında çok çok etkileyici, eski tarihlerde yapıldığını anladığımız yol vardı. Tamamen taş işçiliğiyle yapılmış, eğimi azaltılarak yapılmış muhteşem bir yol vardı. Bu yoldan inip yolun sonundaki şapele ulaşmak benim için muhteşemdi, etkileyiciydi. Bir yandan korkarak, bir yandan heyecanlanarak, diğer yandan da adrenalin artarak yaşadığımız bir deneyimdi. Bu deneyimi hayatım boyunca unutmayacağım."

"BU MAĞARANIN ÜLKEMİZ TARİHİNE VE KÜLTÜRÜNE KAZANDIRILMASI GEREKİYOR"

Ilgarini Mağarası'nda çok fazla taş işçiliğinin olduğunu aktaran Karataş, "Bu eski tarihte yapılan taş yolundan yaklaşık 300-400 metre aşağıya doğru derine indik. Yol boyunca mezarlıklar vardı, bir şekilde bu mezarlıklardaki cesetler dışarı çıkmıştı. Kemikler vardı, yapılar vardı yine muhteşem taş işçiliği olan, tam taşın işlenerek düz bir halde işlenerek yapılan yerler vardı. Bunların ne amaçla kullanıldığını bilmiyorum ama eminim tarihçilerimiz, profesörlerimiz, üniversitelerimiz buradaki gizemi çözeceklerdir ve dünya tarihine ve kültür tarihimize katacaklardır" dedi.

"ILGARİNİ, DÜNYANIN EN DERİN 4'ÜNCÜ MAĞARASI OLARAK GÖSTERİYOR"

Ilgarini Mağarası'na ulaşım için zorlu parkurda trekking ve doğa sporları için gelen turistlerin kolayca ulaşmaları sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayalara 9 bin 500 adet vida çakıldı. Ahşap malzemenin sabitlenmesi için 350 kilogram çivi kullanıldı. 2,5 kilometrelik zorlu parkur boyunca geçilmesi zor bölümlere 385 merdiven ve 440 metrekare ahşap platform ile 450 metre uzunluğunda korkuluklar yerleştirildi.

2,5 kilometrelik yürüyüş yolunun sonunda denizden yüksekliği bin 250 metre olan Ilgarini Mağarası'nın giriş ağız genişliği 22 metre, yüksekliği ise 30 metre, içeriye doğru 858 metre uzunluğundaki 250 metre derinliği ile Dünyanın 4'üncü büyük mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın 220 milyon yılda oluştuğu tahmin ediliyor.

Ilgarini Mağarası'nın ikiye ayrılan girişinde sağ taraf Avize Salon ismi ile anılmaktadır. Bu bölümde bir su sarnıcı, sarkıtlar ve odalar bulunmaktadır. 250 metre derinliğe kadar giden sol tarafta ise M.Ö. 2000 yılına ait insan yaşantısına dair izlere rastlanmaktadır. Ilgarini mağarasını her yıl 2 binden fazla trekking tutkunları ile turistler ziyaret ediyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Pınarbaşı, Kastamonu, Milli, Küre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en derin dördüncü mağarasında adrenalin, korku, heyecan aynı anda yaşanıyor - Son Dakika

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