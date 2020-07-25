"Dünyanın en derin ikinci kanyonu"ndaki kurtarma operasyonu görüntülendi - Son Dakika

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'nda düşerek yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden kişiyi kurtarma operasyonu ile kanyon geçişi sırasında yaşananlar kameraya yansıdı.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu'na 10 Temmuz'da giren Hasan Gedikli, Şahin Sarı, Baha Targün, Eyüp Aksu ve Ahmet Vurganer'den oluşan ekipten 78 yaşındaki Targün düşerek yaralanmıştı. 6 saat süren kurtarma operasyonunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma helikopteri ve timi tarafından alınan Targün, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Targün, 18 Temmuz'da yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kanyon geçişi ve Targün'ün kurtarılması, ekip üyelerinden birisi tarafından kameraya alındı.

"Kendisini son zamanlarda saklı cennet kanyonların tanıtımına adamıştı"

Pınarbaşı Orman İşletme Müdürü Eyüp Aksu, AA muhabirine, 10 Temmuz'da Valla Kanyonu'nu geçişine katılan 5 kişilik ekipte bulunduğunu söyledi.

Daha önce Horma Kanyonu'nu geçtiğini ancak Valla Kanyonu'na ilk defa girdiğini belirten Aksu, "Fiziksel ve mental olarak hazır olsam da en acemi olan bendim. Bir istasyonumuzda inişi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. İstasyondan iniş sırasında Baha ağabeyimiz, 'Ben inişi gerçekleştireyim.' dedi ama istasyon kopunca sırt üstü düştü. Suyun içindeki kayaya kafasını çarptı." dedi.

Ekipteki Hasan Gedikli'nin Targün'ü kurtarmak için hemen suya atladığını anlatan Aksu, şöyle devam etti:

"Kanyonda bol miktarda çağlayan ve şelaleler var. Hasan hocamız, Baha ağabeyi 50 metre ileride yakaladı ve kayaların kenarındaki oyuntuya çekti. 112'ye haber verdik. Ankara hemen bizimle irtibata geçti. AFAD ve jandarma devreye girdi. Daha sonra askeri helikopter geldi. Çok profesyonelce yaklaştılar. Yönlendirme astsubayı helikopterden iple aşağıya indi. Sedyenin içine yaralımızı yerleştirdik. Yukarıya alınması sağlandı. Yarım saatten fazla helikopter yerinden hiç kımıldamadı. Daha sonra yaralı hastaneye kaldırıldı."

Ekibin geri kalanının 12 Temmuz'da kanyondan çıktığını dile getiren Aksu, "Hava Kuvvetleri arama kurtarma timi Targün'ün kurtarılması için elinden gelen çabayı sarf etti. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çelik bilekleri var. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Gedikli ise Targün'ün çok tecrübeli bir doğa sporcusu ve sporcu eğitmeni olduğunu ifade etti.

"Ömrünün 30 yılından fazlasını doğa sporlarının gelişimine, sporcu yetiştirilmesine, son zamanlarda da milli değerlerimiz olan saklı cennet kanyonların tanıtımına adamıştı. Baha bey yaşının çok üstünde performans gösteren insanlardandı." diyen Gedikli, Targün'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.