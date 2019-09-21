Son Dakika Haberleri: Dünyanın en egzotik ormanından uzay boşluğuna arttırılmış gerçeklik
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Dünyanın en egzotik ormanından uzay boşluğuna arttırılmış gerçeklik

1 saat önce

Şanlıurfa'nın en büyük alışveriş merkezi Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde ziyaretçiler arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle, Amazon Ormanlarını ve Samanyolu'nu keşfedecek.

Dünyanın en egzotik ormanından uzay boşluğuna arttırılmış gerçeklik, System.String[]

Şanlıurfa'nın en büyük alışveriş merkezi Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde ziyaretçiler arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle, Amazon Ormanlarını ve Samanyolu'nu keşfedecek.


Farklı ve eğlenceli bir deneyim yaşamak isteyen Şanlıurfalılar, arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle büyülü bir dünyaya yolculuğa çıkacak. Dev ekranlara, özel yazılımla aktarılacak olan farklı temalarla AVM ziyaretçileri arttırılmış gerçeklik teknolojisini keşfedecek. AVM'ye kurulacak dev ekranlar sayesinde ziyaretçiler kendilerini bir anda büyülü Amazon ormanlarında veya gizemli uzayda bulacak. Piazza'nın ziyaretçileri, AVM'ye kurulacak ekranlardan dünyanın en egzotik ormanı olan Amazonlarda gezintiye çıkmış gibi zürafadan, file kadar birçok hayvanın doğal yaşamını, yanı başlarındaymışçasına izleyebilecekler.


Şanlıurfalılar, 'arttırılmış gerçeklik' teknolojisiyle, uzayın gizemli derinliklerini, gök taşlarının hareketlerini ve astronotların yaşamını da keşfe çıkacaklar.


'Arttırılmış gerçeklik' etkinliği 21 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Amazon, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:03 Kaynak: İHA
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