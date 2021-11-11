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Dünyanın en erken doğan prematüre bebeği, Guinness Rekorlar Kitabına girdi - Son Dakika

Dünyanın en erken doğan prematüre bebeği, Guinness Rekorlar Kitabına girdi

11.11.2021 11:52
Dünyanın en erken doğan prematüre bebeği, Guinness Rekorlar Kitabına girdi

ABD'nin Alabama eyaletinde 21 haftalıkken doğan erkek bir bebek, "dünyanın hayatta kalan en erken doğan prematüre bebeği" olarak Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı.

ABD'nin Alabama eyaletinde 21 haftalıkken doğan erkek bir bebek, "dünyanın hayatta kalan en erken doğan prematüre bebeği" olarak Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı.

ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Birmingham kentinde 5 Temmuz 2020'de 21 haftalıkken dünyaya gelen "Curtis Means" adlı bebeğin Guinness Rekorlar Kitabına girişi onaylandı. Şu anda 16 aylık olan prematüre bebek, "dünyanın hayatta kalan en erken doğan prematüre bebeği" oldu. Annesi Michelle Butler, 4 Temmuz 2020'de hastaneye kaldırıldı ve doğuma girdi. Ertesi gün öğle saatlerinde Curtis ve C 'Asya'yı dünyaya gelirken, C'Asya 1 gün sonra hayatını kaybetti. Curtis ise hayata tutunmayı başardı. Sadece 420 gram ağırlığında ve 19 hafta erken dünyaya gelen Curtis, yoğun bakımda kalmaya devam etti. Üç ay sonra solunum cihazından alınan Curtis bebek, 275 gün hastanede kaldıktan sonra geçtiğimiz 6 Nisan'da taburcu edildi. Hayatta kalma şansı yüzde 1'den az olan Curtis bebek, yaşam mücadelesini kazanarak evine kavuştu. Taburcu edilmesinden 6 ay sonra hastanedeki bakım ekibi, Curtis'i doğduğu hastanenin önünde karşılayarak "Guinness Dünya Rekorları-Hayatta kalan en erken doğan prematüre bebeği" sertifikasını verdi.

"ZOR BİR YOLCULUKTU"

Alabama Üniversitesi Hastanesinden (UAB) Prof. Dr. Brian Sims, "Rakamlar, çok erken doğan bebeklerin hayatta kalma şansının çok az olduğunu veya hiç olmadığını gösteriyordu" dedi. Anne Butler ise, "Curtis'i eve götürebilmek ve diğer çocuklarıma küçük erkek kardeşleriyle sürpriz yapabilmek, her zaman hatırlayacağım bir an" ifadelerini kullandı. "Zor bir yolculuktu" diyen Butler, "Ancak UAB ekibine ve desteğine minnettarım. Beni bu konuda eğitmek için zaman ayırdılar ve yolun her adımında neler olduğunu bana öğrettiler. Oğlumla ve benimle gerçekten ilgilendiler" şeklinde konuştu.

(İHA)

Dünyanın en erken doğan prematüre bebeği, Guinness Rekorlar Kitabına girdi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birmingham, Alabama, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en erken doğan prematüre bebeği, Guinness Rekorlar Kitabına girdi - Son Dakika


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