Dünyanın en eski çalgılarıyla Patara'da zamanda yolculuk - Son Dakika

Dünyanın en eski çalgılarıyla Patara'da zamanda yolculuk

MİTOLOJİDE tanrıların ve meleklerin çalgıları olarak geçen, Antik Yunan ve Roma'da cenaze, düğün, hasat, dini ritüeller ve danslara eşlik eden, askerlerin savaşa onların ritmiyle gittiği 'flüt' ve 'arp' ile lirik şiirlere hayat veren 'ses' (şan), Patara Antik Kenti'nde buluşacak.

Dünyanın en eski çalgılarıyla Patara'da zamanda yolculuk, System.String[]

MİTOLOJİDE tanrıların ve meleklerin çalgıları olarak geçen, Antik Yunan ve Roma'da cenaze, düğün, hasat, dini ritüeller ve danslara eşlik eden, askerlerin savaşa onların ritmiyle gittiği 'flüt' ve 'arp' ile lirik şiirlere hayat veren 'ses' (şan), Patara Antik Kenti'nde buluşacak. Üç sanatçının vereceği konser, izleyenleri zamanda yolculuğa çıkaracak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmde 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan etmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları yeni buluntularla devam ediyor. Likya Birliği'nin başkenti olan antik kentin tanıtımı da çeşitli etkinliklerle sürdürülüyor. Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti, önümüzdeki aylarda dünyanın en eski çalgılarının buluşacağı bir konsere ev sahipliği yapacak. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan flüt sanatçısı Doç. Lelya Bayramoğulları ile arp sanatçısı Aslıhan Güngör ve Antalya Devlet Opera ve Balesi'den Soprano Nurdan Küçükekmekçi'nin bir araya geldiği 'Trio Patara', antik kentte gerçekleştirecekleri konserle, izleyicilere dünyanın en eski çalgılarının buluşmasıyla zamanda yolculuğa çıkaracak.

'HERODOT, LİKYA'NIN ANA SOYLU OLDUĞUNU YAZAR'

Gerçekleştirilecek konserle ilgili düşüncelerini aktaran Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Antik Yunanlı tarihçi ve yazar Herodot'un Likyalıların ana soylu olduklarını yazdığını söyledi. Prof. Dr. Işık, "Dolayısıyla üç şahane kadının birlikteliğinden oluşan Trio Patara, Likya'nın ana soylu hikayesine çok yakışacak" dedi. Üç sanatçıyı bu güzel oluşumları için kutladığını ve sevgiyle kucakladığını belirten Prof. Dr. Işık, "Bu bir kadın birlikteliği. Ben kadın gücüne inanıyorum" diye konuştu.

PATARA YILI'NA ÖZEL ESERLER BESTELENİYOR

'Trio Patara'nın, dünyanın ve Türkiye'nin geçirdiği bu zor süreçte kurulmasının ayrı bir anlamı olduğunu belirten Doç. Lelya Bayramoğulları, "Trio Patara, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak ve Patara Yılı'na hizmet etmek amacıyla kuruldu" dedi. Soprano Nurdan Küçükekmekçi ile çocukluk arkadaşı olduklarını, arp sanatçısı Aslıhan Güngör ile birlikte pek çok konser verdiklerini kaydeden Doç. Bayramoğulları, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan kısıtlama sürecinde sanatçılar olarak neler yapabileceklerini düşündüklerini söyledi. Doç. Bayramoğulları, "Madem ki 2020 yılının adı Patara, biz de kurduğumuz bu oluşuma Trio Patara dedik. Çok farklı repertuvarımız var. Ayrıca Patara Yılı'na özel, kalıcı olması için yeni eserler besteletiyoruz" diye konuştu.

'ANTİK TİYATROLARDA SAHNEYE ÇIKMAK İLAHİ BİR DUYGU'

Soprano Nurdan Küçükekmekçi ise, 'Trio Patara'nın kendileri için çok büyük anlam taşıdığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilan ettiği Patara Yılı'nda böyle bir oluşumun bu yıla yakışacağını düşündüklerini ifade eden Küçükekmekçi, "Antalya, kültür zenginlikleriyle dolu bir şehir. Aspendos ve Side antik tiyatrolarında çok temsiller yaptım. Gerçekten antik tiyatroda bir performans sergilemek inanılmaz bir duygu. O ruh, sizin ruhunuzun içine giriyor, bu ilahi bir duygu. O yüzden bu duyguyu antik mekanlarda tattığım için Patara beni çok heyecanlandırıyor. Heyecanla çok güzel bir yola çıktık. Umarım güzel adımlarla da ilerleriz. Buna inanıyorum" dedi.

ZAMANDA YOLCULUK GİBİ BÜYÜLÜ

Arp sanatçısı Aslıhan Güngör de mitolojiden bu yana arp, flüt ve şan birlikteliğinin var olduğunu söyledi. "Bu sanki zamanda yolculuk gibi" diyen Güngör, "Bu enstrümanları günümüzde hala çalıyor olabilmek büyülü bir duygu" diyerek heyecanını anlattı. Önümüzdeki aylarda Patara'da gerçekleştirecekleri konserle ilgili bilgiler de veren Güngör, "Biz repertuvarımızda büyük bir yelpazeye yer verdik. Patara için, iki değerli bestecimize iki eser hazırlatıyoruz. Kıymetli şairimiz Yelda Karataş'tan da Patara için Likyalılara özel bir şiir bekliyoruz. Prömiyeri gerçekleştireceğimiz o günü heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.


Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 08:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en eski çalgılarıyla Patara'da zamanda yolculuk - Son Dakika

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