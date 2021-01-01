"Dünyanın en eski mutfağı" Şanlıurfa'dan coğrafi işaret atağı - Son Dakika

"Dünyanın en eski mutfağı" Şanlıurfa'dan coğrafi işaret atağı

01.01.2021 11:29

Zengin mutfağının ünü ülke sınırlarını aşan, gastronomi alanındaki lezzetlerini "Dünyanın en eski mutfağı" sloganıyla UNESCO'ya tescil ettirmek için adımlar atılan Şanlıurfa'da, 450 ürünün daha coğrafi işaret alması için çalışmalar yürütülüyor.

Zengin mutfağının ünü ülke sınırlarını aşan, gastronomi alanındaki lezzetlerini "Dünyanın en eski mutfağı" sloganıyla UNESCO'ya tescil ettirmek için adımlar atılan Şanlıurfa'da, 450 ürünün daha coğrafi işaret alması için çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye'nin yemek kültürüyle öne çıkan şehirlerinden Şanlıurfa, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen 30 ürünüyle en fazla tescile sahip iller sıralamasında Gaziantep'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla bilinen kentin tarihi birikimi ve coğrafi konumunun sağladığı lezzet zenginliğini tescil ettirmek için başta Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) olmak üzere çeşitli kurumlar tarafından çalışmalar yapılıyor.

Tarihi kentte, hünerli ellerde şekillenen lezzetler yeni nesillere geleneksel yöntemlerle patentli olarak aktarılıyor.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının (ŞUTSO) 26, diğer kurumların 4 başvurusu olmak üzere aralarında çiğ köfte, soğan kebabı, lahmacun, tirit, ciğer kebabı, şıllık tatlısı, sade yağı ve patlıcanlı kebabın da bulunduğu 30 ürün, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

"Şanlıurfa Coğrafi İşaret Tescili İstişare Komisyonu" kuruldu

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın dünyanın en eski kentlerinden biri olduğunu, ilin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti.

Kentin mutfak kültürü, yemekleri ve gastronomi turizmiyle "en iyi" olması için çalışma yürüttüklerini dile getiren Peltek, oda olarak 26 ürünün tescilini yaptırdıklarını, 4 ürünün de diğer kurumlar tarafından tescil ettirildiğini anlattı.

450 ürün tescil için bekliyor

Büyükşehir Belediyesi koordinesinde oluşturulan "Şanlıurfa Coğrafi İşaret Tescili İstişare Komisyonu" olarak ilk toplantılarını yaptıklarını, tescillenecek ürünlerle ilgili çalışma başlattıklarını kaydeden Peltek, şöyle konuştu:

"Artık bu komisyonda bulunan belediyeler ve tüm kurumlar kendi alanında ve bölgesinde öne çıkan ürünlerin tescili için çalışacak. Komisyon ile beraber kentin tescilli ürün sayısını arttırmak istiyoruz. Bizim belirlediğimiz coğrafi işaret alması gereken 450 ürünümüz daha var. Amacımız kültürümüze, emeğe sahip çıkmak ve tescili yapılan ürünlerimizin pazarlanması için kolaylık sağlamaktır. Kentin coğrafi işaretlerini Avrupa'ya taşımak için de müracaatlarımız olacak. Ürünlerimizi dünya pazarına sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Gastronomi, Şanlıurfa, Türkiye, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Dünyanın en eski mutfağı' Şanlıurfa'dan coğrafi işaret atağı - Son Dakika


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