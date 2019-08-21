Son Dakika Haberleri: Dünyanın en eski web kamerası kapanıyor
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Dünyanın en eski web kamerası kapanıyor

1 saat önce

Dünyanın en eski web kamerası olarak nitelendirilen ve 1994'ten bu yana yayında olan olan FogCam ay sonundan itibaren yayın yapmayacak.

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Dünyanın en eski web kamerası olarak nitelendirilen ve 1994'ten bu yana yayında olan olan FogCam ay sonundan itibaren yayın yapmayacak.
FogCam'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 1994 yılında bir öğrenci projesi olarak San Francisco Eyalet Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Departmanı'nda hayata geçirilen ve internet üzerinden yayın yapan web kamerası FogCam, bu ayın sonunda yayın yapmayı durduracak.
Dünyanın en eski ve devam eden web kamerası operasyonu olan FogCam, internet dünyasındaki Web 2.0 gibi birçok değişime tanıklık ederek 25 yıldır internet sitesi üzerinden kesintisiz yayın yapıyordu. Jeff Schwartz ve Dan Wong tarafından hayata geçirilen FogCam projesi, 25 yıl içerisinde San Francisco Eyalet Üniversitesi'nin farklı noktalarından yayın hayatını sürdürüyordu.
"İnternet tarihinde özel bir yere sahip"
Projeye son verilmesiyle ilgili, FogCam'in sitesinden yapılan açıklamada, 1994'ten bu yana internetin büyük değişiklere uğradığı fakat FogCam'in internet tarihinde hep özel bir yere sahip olacağı belirtilerek, "25 yılın ardından, FogCam Ağustos sonunda kapanacak. Tüm takipçilerimize ve San Francisco Eyalet Üniversitesi'ne yıllar boyu süren destekleri için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Projenin kurucularından Jeff Schwartz, ABD'de yayın yapan SFGate gazetesine verdiği röportajda, FogCam'in yayın hayatına devam edebilmesi için güvenli bir lokasyon bulmanın zorlaştığını belirterek, kameranın yayın hayatına son verme zamanının geldiğini ifade etti.
FogCam benzeri bir proje Cambridge Üniversitesi'nde 1991 yılında hayata geçirilmiş ve 2001 yılında sona erdirilmişti. Bu nedenle, FogCam yayın hayatına devam eden en eski web kamerası ünvanını elinde tutuyordu.
San Francisco, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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