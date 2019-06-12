Dünyanın en fazla kazanan sporcuları: Messi zirvede, Özil 57'inci, ilk 100 sadece bir kadın var
1 saat önce
Dünyanın en fazla kazanan sporcusu 2019 yılında 129 milyon dolar gelir elde eden Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi oldu. İlk 100 atletin sıralandığı listede Mesut Özil 57'inci sırayı alırken, sadece tek bir kadın sporcunun olması da dikkat çekti
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:53
Dünyanın en fazla kazanan sporcusu 2019 yılında 129 milyon dolar gelir elde eden Barcelona
'nın yıldızı Lionel Messi
oldu. İlk 100 atletin sıralandığı listede Mesut Özil
57'inci olurken, sıralamada sadece tek bir kadın sporcunun olması dikkat çekti.
Profesyonel sporcuların Haziran 2018 ile Haziran 2019 arasındaki sözleşme gelirlerinin yanı sıra sponsorluklarının da hesaplanarak oluşturulan listeye 25 milyon dolar üzerinde geliri olanlar girebildi. 5 yıl önce bu listeye girebilmek için gerekli olan en düşük gelir 17.3 milyon dolardı.
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