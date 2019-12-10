Son Dakika Haberleri: Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya'da, diğer genç devlet liderleri kimler?
Son Dakika Dünya Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya'da, diğer genç devlet liderleri kimler? - Son Dakika Dünya

Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya'da, diğer genç devlet liderleri kimler?

6 saat önce

Finlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin partisi tarafından başbakanlığa seçilerek bu görevdeki en genç politikacı oldu. Başka birçok ülkede de otuzlu yaşlarda bulunan siyasetçiler önemli görevler üstleniyor

Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya'da, diğer genç devlet liderleri kimler?, System.String[]

Finlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin partisi tarafından başbakanlığa seçilerek bu görevdeki en genç politikacı oldu. Marin, "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını da elde etti.


Başka birçok ülkede de otuzlu yaşlarda bulunan siyasetçiler önemli görevler üstleniyor. Otuzlu yaşlarında olan bazı ülke liderleri şunlar Açıklaması

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Finlandiya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:46 
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Finlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin dünyanın en genç Başbakanı oldu
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