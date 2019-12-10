Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya'da, diğer genç devlet liderleri kimler?

Finlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin partisi tarafından başbakanlığa seçilerek bu görevdeki en genç politikacı oldu. Marin, "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını da elde etti.



Başka birçok ülkede de otuzlu yaşlarda bulunan siyasetçiler önemli görevler üstleniyor. Otuzlu yaşlarında olan bazı ülke liderleri şunlar Açıklaması