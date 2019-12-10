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Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya'da, diğer genç devlet liderleri kimler?
6 saat önce
Finlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin partisi tarafından başbakanlığa seçilerek bu görevdeki en genç politikacı oldu. Başka birçok ülkede de otuzlu yaşlarda bulunan siyasetçiler önemli görevler üstleniyor
Finlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin partisi tarafından başbakanlığa seçilerek bu görevdeki en genç politikacı oldu. Marin, "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını da elde etti.
Başka birçok ülkede de otuzlu yaşlarda bulunan siyasetçiler önemli görevler üstleniyor. Otuzlu yaşlarında olan bazı ülke liderleri şunlar Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:46
Finlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin dünyanın en genç Başbakanı oldu Apple iki eski çalışanını casusluk yaptıkları iddiasıyla mahkemeye verdi Yanlışlıkla tahliye edildi, tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz etti Rusya'da metro istasyonlarındaki tuvaletlere kamera takıldı