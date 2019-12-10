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Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya'da, diğer genç devlet liderleri kimler?
6 saat önce
Finlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin partisi tarafından başbakanlığa seçilerek bu görevdeki en genç politikacı oldu.
Finlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin partisi tarafından başbakanlığa seçilerek bu görevdeki en genç politikacı oldu. Başka birçok ülkede de otuzlu yaşlarda bulunan siyasetçiler önemli görevler üstleniyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:06
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