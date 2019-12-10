Son Dakika Haberleri: Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya'da, diğer genç devlet liderleri kimler?
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Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya'da, diğer genç devlet liderleri kimler?

6 saat önce

Finlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin partisi tarafından başbakanlığa seçilerek bu görevdeki en genç politikacı oldu.

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Finlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin partisi tarafından başbakanlığa seçilerek bu görevdeki en genç politikacı oldu. Başka birçok ülkede de otuzlu yaşlarda bulunan siyasetçiler önemli görevler üstleniyorView on euronews

Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya'da, diğer genç devlet liderleri kimler?

Finlandiya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:06 
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