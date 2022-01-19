Dünyanın en genç cumhuriyeti Barbados'ta erken genel seçim başladı - Son Dakika

Karayipler'de yer alan, dünyanın en genç cumhuriyeti Barbados'ta vatandaşlar, erken genel seçim için sandık başında.

Business News Network'ün (BNN Bloomberg) haberine göre, Barbados'ta 2018'den bu yana başbakanlık görevini yürüten, Barbados İşçi Partisi (BLP) lideri Mia Mottley, "2022'ye bölünmüş bir ulus olarak girersek, kendi ilerlememizi engelleyip hüsrana uğratacağımızdan endişe ediyorum." dedi.

Mayıs 2018 seçimlerini beş yıllık dönem için kazanan, ülkenin ilk kadın başbakanı Mottley'in erken genel seçim kararını, halk şaşkınlıkla karşıladı.

BLP, Karayipler adasının 30 yasama sandalyesinin 29'unu kontrol ediyor.

Barbadosluların oylarını yerel saatle 18.00'e kadar kullanabileceği belirtilirken seçim sonuçlarının akşam geç saatlerde açıklanması planlanıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminine göre, 2020'de yüzde 18 düşen Barbados ekonomisi, 2021 yılında yüzde 3,3 ilerleme kaydetti.

Ekonomist Marla Dukharan, yaptığı açıklamada, "Barbados'un Kovid-19 salgını öncesi seviyelere dönmesi 3 ila 4 dört yılı alacak ancak Kovid-19 salgınından önce zaten bir durgunluk içinde olduğumuzu unutmayın." dedi.

Mottley erken genel seçim çağrısı yapmıştı

Barbados'ta 2018'den bu yana başbakanlık görevini yürüten Mottley, 28 Aralık'ta, ülkeyi ekonomik krizden çıkarmak için erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Mottley, Kovid-19 salgınının turizm sektörüne verdiği zarara rağmen Barbados'un ekonomisinin toparlandığını söyleyerek partizan çekişmeleri bir kenara bırakmanın zamanının geldiğini ifade etmişti.

Barbados'ta 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliği sona ermişti

Karayipler'de yer alan ada ülkesi Barbados'ta, cumhuriyetin resmen ilan edilmesiyle 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliği son bulmuştu.

Ülkenin bağımsızlık günü olarak kutlanan 30 Kasım 2021'de, başkent Bridgetown'daki törende yemin eden 72 yaşındaki Sandra Mason, Barbados'un ilk kadın devlet başkanı seçilmişti.

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın da katıldığı törenle cumhuriyetin ilan edildiği Barbados, böylece İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımaya son vermişti.

Ülkenin yüksek onur konuğu olarak törene davet edilen Prens Charles'a, başbakan tarafından "Barbados Özgürlük Nişanı" takdim edilmişti.