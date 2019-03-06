Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Genç Milyarderi Ünvanı Artık Kylie Jenner'ın

Dünyanın En Genç Milyarderi Ünvanı Artık Kylie Jenner'ın

28 dakika önce

NEW ABD'li kozmetik firması sahibi ve model 21 yaşındaki Kylie Jenner, "dünyanın en genç milyarderi" ünvanının sahibi oldu.

Dünyanın En Genç Milyarderi Ünvanı Artık Kylie Jenner'ın, System.String[]
NEW ABD'li kozmetik firması sahibi ve model 21 yaşındaki Kylie Jenner, "dünyanın en genç milyarderi" ünvanının sahibi oldu.

Amerikan Forbes dergisi, Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki Jenner'ın servetinin 1 milyar dolara ulaştığını ve 21 yaşındaki Jenner'ın "dünyanın en genç milyarderi" ünvanını aldığını duyurdu.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in ünvanını elinden alan Jenner, aynı zamanda, "kendi servetini oluşturan en genç milyarder" ünvanının da sahibi oldu.

Jenner, Forbes'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir beklentim olmadı. Geleceği öngörmedim. Ancak bu ünvanı kazanmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu büyük bir takdir." ifadelerini kullandı.

Ünlü Khloe-Kim Kasdashian kardeşlerin üvey kardeşi olan ve modellik de yapan Jenner, 2015'te Kylie Cosmetics'i kurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:07 Kaynak: AA

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