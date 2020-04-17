"Dünyanın en güçlü 14 inç Notebook'unu Türkiye'de satışa çıkarıyoruz"

ABD'nin Las Vegas şehrinde geçtiğimiz ocak ayında gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) yeni dizüstü bilgisayarı 'Zephyrus G14' ü duyuran ASUS, cihazın bu haftadan itibaren Türkiye'de satışta olacağını açıkladı.Marka, cihazın dünyanın en güçlü 14 inç dizüstü bilgisayarı olduğunu belirtti.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 14 İNÇ DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI"

İlk kez yüksek performanslı 14 inç bir cihaz piyasaya sürdüklerinin altını çizen ASUS, bu cihazın dünyanın en güçlü 14 inç dizüstü bilgisayarı olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi; "Ultra mobil oyun kategorisini yeniden tanımlamadığımız bir süreçteyiz. En son örnek ise, güçlü işlemcileri sayesinde yüksek performansının yanı sıra fiyatı ile de daha geniş kullanıcı kitlesine dokunabildiğimiz, her yere taşınabilecek kadar kompakt olan yeni Zephyrus G14 (GA401)."

Yüksek performansın artık bir çok farklı iş kolundaki kullanıcı için bir ihtiyaç olduğunu belirten marka yetkilileri, mobil bir dünyadaki yüksek performans talebine sadece oyuncu bilgisayarları ile cevap vermenin bugünkü düzlemde çok ciddi bir eksiklik yarattığına inandıklarını aktardı. Buna noktada, daha kompakt, taşınabilir ve güçlü bir cihazın, grafik tasarımcı, fotoğrafçı ve içerik üreticileri gibi bir çok farklı segmentte yer alan kullanıcı taleplerine cevap olacağının altı çizildi.

15 inçlik alternatiflere göre çok daha küçük olan ROG Zephyrus G14'ün, standart dizüstü bilgisayar çantalarına ve sırt çantalarına kolayca sığdığı belirtildi. Oldukça taşınabilir olduğunun altı çizilen Zephyrus G14'ün 17,9 mm inceliğinde ve 1,6 kg hafifliğinde olduğu ifade edildi.

KOLAY SARJ VE UZUN PİL ÖMRÜ

Marka yetkilileri bugüne kadar üretilen cihazlarda yüksek performansın sınırlı pil ömrünü getirdiğini vurgularken bu durumun yeni G14'de böyle olmadığını aktardı. Maksimum seviyede hareket özgürlüğü sağlamak için büyük adaptör taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarını aktaran ASUS, günlük kullanımda 10 saatten fazla pil ömrünün ve 65W Type- C uyumlu şarj etme yeteneğinin, G14'ün hareketli ve dinamik kullanıcı rutinine adaptasyonunu çok daha kolaylaştırdığını belirtti.

HEM İŞ HEM EĞLENCE İÇİN YÜKSEK PERFORMANS

Yeni Zephyrus G14(GA401) 'ün donanım detayları ile ilgili marka tarafından yapılan açıklamanın bazı satır başları şu şekilde; "Dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı gelişmiş güç verimliliğine sahip yeni AMD Ryzen ™ 4000 Serisi Mobil İşlemci bu cihazın ana gücünü oluşturuyor. NVIDIA RTX grafikleri ile uyum içinde çalışan bu donanımı çift kanallarda 32 GB'a kadar çıkartılabilen DDR4-3200 RAM destekliyor ve cihazda 1 TB'a kadar kapasiteye sahip bir NVMe SSD ile depolama sorunu da en hızlı ve geniş bir şekilde çözülüyor."

Donanım ile ilgili marka yetkilileri hem ağır yüklü işlerde hem de güncel tüm oyunlarda en yüksek performans talebine karşılık verebileceği de ekledi.

2K EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Ekran ile ilgili de önemli bir detay paylaşan ASUS, G14'ün farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış iki premium panel arasında bir seçenek sunduğunu belirtti ve kullanıcıların 120Hz'e kadar daha hızlı bir Full HD ekran veya daha yüksek bir çözünürlüklü WQHD panel arasında seçim yapabileceklerini aktardı.