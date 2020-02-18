Dünyanın en güçlü adamları Alanya'ya gelecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Dünyanın en güçlü adamları Alanya'ya gelecek - Son Dakika Spor

Dünyanın en güçlü adamları Alanya'ya gelecek

6 saat önce

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Champions League" organizasyonu, 25-26 Nisan tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek.

Dünyanın en güçlü adamları Alanya'ya gelecek, System.String[]

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Champions League" organizasyonu, 25-26 Nisan tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek.

Organizasyon sorumlusu Şükrü Cimrin, bir otelde yapılan basın toplantısında, dünyanın en güçlü sporcularını bir araya getirdiklerini söyledi.

Dünyada yüzden fazla ülkede yayımlanan yarışmanın, bir milyar izleyiciye ulaştığını aktaran Cimrin, "Toplam 13 ülkede yapılan 16 serilik yarışın üçüncü ayağını geçen yıl Alanya'da gerçekleştirdik. Son derece başarılı bir yarışma oldu. 2020'de de 25-26 Nisan'da üçüncü ayak olarak Alanya dünya takviminde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Yarış için hazırlıklara başladıklarına değinen Cimrin, yine başarılı bir organizasyon gerçekleştireceklerini umduğunu vurguladı.

Kendi ülkelerinin en güçlü insanlarının sınırları zorladığı bir yarışı Alanya'ya getirdiklerini anlatan Cimrin, "150-200 kiloluk ağırlıklar kaldırılıyor. Bunlarla belli mesafeler katediliyor. Tekneler, helikopterler çekiliyor. Normal insanların denememesi gereken çok zorlu bir spor. Beslenme alışkanlığı gerektiren, farklı bir disiplin. İşin görsel tarafı çok önemli. O yüzden çok fazla şekilde dünyada seyrediliyor. Bizlerin gerçekten yapamayacağı bir spor dalı." şeklinde konuştu.

Antalya, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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