Dünyanın en güçlü adamları Alanya'ya geliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Dünyanın en güçlü adamları Alanya'ya geliyor - Son Dakika Spor

Dünyanın en güçlü adamları Alanya'ya geliyor

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesi, dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı, Strogman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisinin 3. ayağına ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en güçlü adamları Alanya'ya geliyor, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesi, dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı, Strogman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisinin 3. ayağına ev sahipliği yapacak.


Yıl boyunca farklı 13 ülkede toplam 16 yarışlık bir seriden oluşan ve her ülkeden en güçlü sporcuların katılabildiği Strogman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisinin 3. yarışı, 25-26 Nisan tarihinde Alanya'nın ev sahipliğinde yapılacak. Birbirinden güçlü sporcular, insanoğlunun sınırlarını zorlayan yarışlarda puan almak ve ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak için mücadele edecek. Halka açık görsel bir şov olarak gerçekleştirilecek olan yarışlar aynı zamanda Alanya'nın ve Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli bir fırsat olacak.


"Çok güzel bir organizasyon olmasını umuyoruz"


Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisi Türkiye Direktörü Şükrü Cimrin, bu organizasyonun son yıllarda en çok izlenen spor organizasyonu olduğunu belirterek, "Dünyada yüzden fazla ülkede televizyondan yayınlanıyor, 1 milyar izleyiciye ulaşıyor. Geçen yıl Alanya'da 19-20 Nisan tarihlerinde 13 ülkede 16 serilik yarışın 3. ayağı olarak Alanya organizasyonunu gerçekleştirdik. Son derecede başarılı bir yarışma oldu. Buradaki hazırlıklarımız, yaptığımız organizasyon, yarışmaların mükemmel geçmesi organizasyonu çok memnun etti. 2020'de de 3. yarış olarak Alanya dünya takviminde yer almaya devam edecek. Buradaki tarihimiz 25-26 Nisan. Stongman Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi, Alanya temsil edecek. Bunun heyecanı içerisindeyiz. Hazırlıklarımız başladı. İnşallah yine çok güzel bir organizasyon olmasını umuyoruz" dedi.


"İnsanoğlunun fiziki olarak sınırlarını zorluyorlar"


Yarışlar hakkında bilgiler de veren Cimrin, "Strongman adı üstünde güçlü adam. Bu kişiler kendi ülkelerinin en güçlü insanları. İnsanoğlunun fiziki olarak sınırlarını zorluyorlar. Tırlar çekiliyor, 150-200 kiloluk ağırlıklar kaldırılıyor, bunlarla belli mesafeler katediliyor. Tekneler, helikopterler çekiliyor. Normal insanların yapmaması gereken çok düzenli bir spor. Beslenme alışkanlığı gerektiren, farklı bir disiplin. İşin görsel tarafı çok önemli. O yüzden çok fazla şekilde dünyada seyrediliyor. Bizlerin gerçekten yapamayacağı bir spor dalı" diye konuştu.


"Onların buraya gelmesi bizim için çok değerli"


Organizasyonun ülke tanıtımına büyük katkı sunacağını aktaran Cimrin şunları söyledi:


"Dünyada yüzden fazla ülkede yayınlanıyor olması, çok fazla kişiye ulaşması ve Türkiye'nin, Alanya'nın adını belki hiç duymamış kişilerin bu bölgenin özelliklerini bu program aracılığıyla tanıyacak. Bizim turizmimizin bilinirliği, bizim organizasyon kapasitemizi anlatabilmemiz açısından bizim için çok değerli. Sporcular da son derece dışa dönük, neşeli, hayran kitlesi olan kişiler. Onların da buraya gelmesi bizim için çok değerli. Son derece görsel şov niteliği taşıyan, üst seviye bir spor." - ANTALYA

Antalya, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalya'da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Trans birey cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet istendi UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin topunu tanıttı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:10:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyanın en güçlü adamları Alanya'ya geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]