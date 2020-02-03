Dünyanın en güçlü orduları 2020 raporu: TSK 13'üncü sıraya geriledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyanın en güçlü orduları 2020 raporu: TSK 13'üncü sıraya geriledi - Son Dakika Dünya

Dünyanın en güçlü orduları 2020 raporu: TSK 13'üncü sıraya geriledi

6 saat önce

Türkiye, 138 ülkenin incelendiği 2020 Askeri Güç Sıralaması endeksinde puanı artmasına karşın dört basamak geriledi ve 13'üncü sırada kaldı

Dünyanın en güçlü orduları 2020 raporu: TSK 13'üncü sıraya geriledi, System.String[]

ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 13'üncü ordusu konumunda bulunuyor. TSK, 2019 raporunda 9'uncu sırada yer alıyordu.


Türkiye, 138 ülkenin incelendiği 2020 Askeri Güç Sıralaması endeksinde puanı artmasına karşın dört basamak geriledi. Listenin başında geçen yıl olduğu gibi ABD yer alırken, Rusya ikinci, Çin üçüncü sırada bulunuyor. En güçlü 10 ordu arasındaki NATO üyesi sayısı 5'ten 3'e düştü.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, TSK, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:23 
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