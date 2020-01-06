Dünyanın en güçlü orduları: TSK dokuzuncu sırada

Global Fire Power'ın 2019 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 9. ordusu konumunda. 137 ülkenin incelendiği 2019 Askeri Güç Sıralaması endeksinde ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, Rusya ikinci, Çin üçüncü sırada bulunuyor. En güçlü 10 ordudan 5'i NATO üyesi.



Libya'da Türkiye karşıtı Hafter güçlerini destekleyen Mısır listeye 12. sıradan girerken, İran, 14., Pakistan 15., İsrail 17., Yunanistan ise 28. sırada bulunuyor. Uzun süredir iç savaşın yaşandığı Suriye'de Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusu endeksin 50. sırasında yer alıyor.