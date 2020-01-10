Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeler belli oldu - Son Dakika
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Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeler belli oldu

15 dakika önce

En güçlü pasaporta sahip ülkeler belli olurken, Japonya'nın zirvede yer aldığı görüldü.

Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeler belli oldu, System.String[]

En güçlü pasaporta sahip ülkeler belli olurken, Japonya'nın zirvede yer aldığı görüldü. Türkiye ise geçen yıla oranla 3 basamak gerileyerek 55'inci sıraya düştü. Lider Japonya'nın pasaportuyla 191 ülkeye vizesiz seyahat edilebilirken, Türkiye'nin pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz gidilebildiği görüldü.


Ajans Press'in, 2020 Henley Pasaport Endeksi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, en güçlü pasaporta sahip ülkeler belli oldu. Böylelikle Japonya en güçlü pasaporta sahip ülke olurken, 191 ülkeye vizesiz seyahat ettiği kaydedildi. Listenin ikinci sırasına ise 190 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan Singapur pasaportu yerleşti. Almanya ve Güney Kore ise 189 ülkeye vizesiz seyahatle üçüncülüğü paylaştı. Finlandiya ve İtalya 188 ülkeye vizesiz seyahat ile dördüncülüğü paylaşırken, Danimarka, Lüksemburg ve İspanya ise 187 ülkeye vizesiz seyahat imkanı ile beşinci sıraya yerleşti. Son beş sırada yer alarak dünyanın en zayıf pasaportuna sahip ülkeler ise, Afganistan(26), Irak( 28), Suriye(29), Somali-Pakistan(32), Yemen(33) olarak kayıtlara geçti. 2006 yılından beri düzenli olarak hazırlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Verileri (IATA) baz alınan listede geçtiğimiz yıl liderliği Singapur ve Japonya paylaşmıştı.


Vergi ve harç ücretleri gündemde


Medya takip kurumu Ajans Press, pasaportlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre pasaportlar ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 11 bin 908 olarak kayıtlara geçti. Pasaport ile ilgili haberler özellikle yılın son günlerinde artış gösterirken, her yıl gelen vergi ve harç ücretlerinin en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı görüldü. - İSTANBUL

Japonya, Türkiye, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:57 Kaynak: İHA
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