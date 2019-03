Dünyanın En Güçlü Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dünya son yıllarda yeni bir çağa doğru ilerliyor. İnternet çağına çok hızlı bir şekilde giren ve daha şimdiden inanılmaz gelişme kaydeden insanlık, bu teknolojiler sayesinde farklı kutuplaşmalara da ayrılıyor. Teknoloji yalnızca insanların yaşam standardını değil, aynı zamanda savaşlarda kullanılmak üzere caydırıcı silahlar ve büyük ekonomik projeleri de destekliyor.The US News'in hazırladığı listeye göre 2019'un En Güçlü Ülkeleri belli oldu. Ülkelerin siyasi ve mali etkileri, uluslararası alanda söz hakkı, ittifaklar ve elbette ki askeri gücü göz önüne alınarak oluşturulan listede ülkemiz de yer alıyor. Karşınızda 2019'un en güçlü 20 ülkesi:20: SingapurÖzellikle serbest piyasadaki başarısıyla son yıllarda ekonomik olarak en hızlı yükselen ülkelerden biri olan Singapur, verimli üretimle hızlı bir büyüme kaydediyor.19: IrakGeçen sene en güçlü 80 ülke arasına giremeyen Irak, bu sene devasa bir sıçramayla 19. sıraya geldi. Dünya Bankası'nın notlarına göre ham petrol rezervleri ile ekonomisini toparlamaya çalışan Irak, IMF, Arap Birliği ve İslam İş birliği gibi kuruluşlara üye.18: İtalyaİtalya ekonomisi 2018 yılında büyük sıkıntılar yaşamasına rağmen hala Avrupa'nın güçlü ekonomileri arasında yer alıyor. İtalya'nın ayrıca sanatçı yetiştiren bir ülke olması da ülkenin gücünü artırıyor.17: HindistanDünyanın en kalabalık 2. ülkesi olan Hindistan, küresel teknolojisi endüstrisinde çok önemli bir rol oynuyor. Ülkenin film endüstrisi fazla gelişmiş durumda. Aynı zamanda son yıllarda çok hızlı bir şekilde sanayileşme gerçekleşiyor.16: TürkiyeTürkiye'miz, özellikle konumu ve müttefikleri ile dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan ülkemiz, komşuları ile iyi ilişkiler beslediği gibi, BM ve OECD'nin kurucu üyesiyken NATO'nun da en aktif üyelerinden biri konumunda yer almaktadır.15: AvustralyaYaşam kalitesinin son derece yüksek olduğu ülke, bir kıta ülkesi olma durumuyla da dikkat çekmektedir. NATO, BM gibi üst düzey kuruluşlara da üye bir ülkedir.14: İsviçreDünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre, yaşam kalitesi bakımından üst sıralarda yer almaktadır. Ayrıca müşterilerin gizliliğini tüm ülkelerden daha fazla önemsediği için bankacılık sektörü de uluslararası pazarda popüler olmuş ve İsviçre'nin daha fazla paraya hükmetmesini sağlamıştır.13: İranUS News'e göre, İran'ın Ortadoğu'da bulunduğu konumu ve elinde bulundurduğu petrol ve doğal gaz gibi kaynaklar sayesinde güçlü bir ülke olarak gözüküyor.12: KanadaDünyanın ikinci en büyük ülkesi olan Kanada, aynı zamanda beşinci en büyük petrol rezervine de sahiptir. Ülkenin son yıllarda ülkemiz dahil pek çok ülkeden beyin gözü ile kalifiyeli insan alması, ülkenin gücünü önemli ölçüde artırıyor.11: Birleşik Arap EmirlikleriBAE, sıralamada geçen yıllara göre düşüş yaşasa da hala sahip olduğu petrol rezervleri ve aşırıya kaçan turistik mekanları ile gücü elinde bulundurmaya devam ediyor.10: Güney KoreSamsung, LG gibi teknoloji devlerinin sahibi olan ülke, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olarak kabul ediliyor. Sürekli olarak Kuzey Kore ile olan savaşları, askeri anlamda da gelişmelerini sağlamış.9: Suudi ArabistanUS News'e göre 'Ortadoğu Devi' olarak nitelendirilen Suudi Arabistan, özellikle her yıl Mekke'ye hac için giden turistler ve yerin altındaki milyarlarca metreküplük petrol rezervlerinden para kazanıyor. Ülke ekonomi olarak tatminkar olsa da özellikle insanların özgürlüğü konusunda bazı sıkıntılar yaşanabiliyor.8: İsrailKüçük boyutuna rağmen küresel anlamda çok ciddi rol oynadığı bilinen İsrail, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olmayı başarıyor. Bu gücü, diğer ülkelerin İsrail'in Filistin karşısındaki acımasız politikasına karşı sessiz kalmalarını sağlıyor.7: JaponyaDünya üzerinde okuma yazma oranı en gelişmiş ülke konumunda yer alan Japonya, teknik olarak en gelişmiş ülkelerden biri olarak gözüküyor. Ayrıca dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine de sahip.6: FransaDünyanın en eski ülkelerinden biri olan Fransa, bu uzun yaşamı boyunca bilim, politika, ekonomi ve kültürüyle dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olmayı başarıyor.5: İngiltere2. Dünya Savaşı'nı da kazanan İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıkmaya çalışırken biraz sallantı yaşasa da hâlâ dünyanın en güçlü ekonomik, politik, bilimsel ve kültürel etkiye sahip ülkelerinden biri. Gizli kapılar ardında dönen planların da İngiltere'de yapıldığı düşünüldüğünde, şu an yaşadığımız dünyanın İngiltere'nin istediği dünya olduğunu kabul edebiliriz.4: AlmanyaAB ülkeleri arasında en büyük nüfusa sahip Almanya, ekonomik olarak da dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olarak kabul ediliyor. Almanya, son dönemde siyasi anlamda zorluk yaşıyor olsa da hala dünya genelinde söz sahibi ülkeler arasında yer alıyor.3: ÇinDünyanın en büyük nüfusuna sahip olan Çin, ekonomi anlamında da dünyanın en büyük 2. ekonomisine sahiptir. Dünya Bankası'na göre ekonomisini çok hızlı bir şekilde geliştirmeye devam eden Çin, askeri anlamda da gelişmiş bir ülke olarak dikkat çekiyor.2: RusyaGerek ülke nüfusu gerekse de ekonomi olarak çok güçlü gözükmeyen Rusya, buna rağmen nükleer güç ile donatılmış askeri gücü ile dünyadaki tüm ülkeler için caydırıcı bir güç olmaya devam ediyor. Ayrıca kömür, petrol ve doğalgaz gibi rezervlere sahip ülke, kendi kendine yetebildiği gibi, diğer ülkelerin de enerji ihtiyacını karşılıyor.1: ABDGerek askeri, gerek ekonomi gerekse de popülerlik anlamında dünyanın en güçlü ülkesi yine ABD oldu. Popüler kültürü kontrol altında tutan ülke, şu sıralar kontrolsüz bir başkanın elinde olduğu için daha fazla tehlike saçıyor.US News'in hazırladığı liste bu şekilde. Listenin yalnızca askeri değil, pek çok etken göz önünde bulundurularak hazırlandığını hatırlatalım.