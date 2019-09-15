Son Dakika Haberleri: "Dünyanın en güçlüleri"nden Ankara'da rekor denemesi
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"Dünyanın en güçlüleri"nden Ankara'da rekor denemesi

40 dakika önce

Uluslararası şampiyonlukları olan "dünyanın en güçlü adamlarının" dün başlayan gösterileri bugün de 26 tonluk iki biçerdöveri çekme rekor denemesiyle sürdü.

Uluslararası şampiyonlukları olan "dünyanın en güçlü adamlarının" dün başlayan gösterileri bugün de 26 tonluk iki biçerdöveri çekme rekor denemesiyle sürdü.

Yenimahalle ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, farklı ülkelerden dünyanın en güçlü adamları bir araya geldi.

World Strongman Federation (WSF) Türkiye Başkanı Barbaros Serdar Boran ve Rus asıllı sporcu Roman Gavrushik, her biri 13 bin 200 kilogram ağırlığındaki iki biçerdöveri çekme rekor denemesi gerçekleştirdi.

İki sporcu, bu kapsamda 26 bin 400 kilogram ağırlığında ve birbirine bağlanmış iki biçerdöveri, yedi metre boyunca hareket ettirdi.

Kamerayla kayıt altına alınan denemenin, değerlendirmek üzere Guinness yetkililerine iletileceği belirtildi.

Gösterilere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yenimahalle, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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