Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Güvenli Ülkeleri Belli Oldu

Dünyanın En Güvenli Ülkeleri Belli Oldu

59 dakika önce

Türkiye, dünyanın en güvenli ülkeleri araştırmasında, 59,62'lik güven endeksiyle 49'uncu sırada yer aldı.

Dünyanın En Güvenli Ülkeleri Belli Oldu, System.String[]
Türkiye, dünyanın en güvenli ülkeleri araştırmasında, 59,62'lik güven endeksiyle 49'uncu sırada yer aldı. Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya üzerinde hangi ülkelerin ne kadar güvenli olduğunu konu alan araştırmayı inceledi. PRNet'in Numbeo verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 59,62'lik güven endeksiyle 49'uncu sırada yer aldığı görüldü. Veriler 2019 yılının Ocak ayını baz alırken, dünyanın en güvenli ülkesi yüzde 86,74 oranla Katar olarak belirlendi. Katar'ı yüzde 86,27 oranla Japonya takip ederken, yüzde 83,68 oranla Birleşik Arap Emirlikleri'nin üçüncü sırada yer aldığı saptandı. Dünyanın en güvenli şehirlerine de değinilen listede, Türkiye'nin en güvenli şehrinin yine Eskişehir olduğu gözlendi. Eskişehir'den sonra Türkiye'den yer alan diğer şehirler ise; Bursa, İzmir, Ankara ve İstanbul olarak kaydedildi. PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. Geçtiğimiz yılı kapsayan yazılı basın incelemesinde, suç oranları ve güvenlik başlıkları altında 401 bin 350 haberin yansıma bulduğu görüldü. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde ise en çok hırsızlık, taciz, kaza ve yaralama haberlerinin konuşulduğu görüldü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Katar, Türkiye, Güncel
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