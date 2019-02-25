Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Güvenli ve En Güvenilmez Otomobilleri Belli Oldu

Dünyanın En Güvenli ve En Güvenilmez Otomobilleri Belli Oldu

30 dakika önce

Consurmer Reports, yayınladığı yeni raporda en güvenilen otomobilleri ve en güvenilmeyen otomobilleri listeledi.

Dünyanın En Güvenli ve En Güvenilmez Otomobilleri Belli Oldu, System.String[]
Birçok kullanıcı yeni otomobil satın alırken en son teknolojiyi seçmeye çalışsa da markalara karşı olan güven hâlâ ilk sırada yer alıyor. İnternet sayesinde en güvenli otomobili seçerken kullanıcıların eskisi gibi galerileri gezmesi gerekmiyor. Consumer Reports, bu durum için incelemeye değer ilk seçenek olabilir.




Consumer Reports'un yayınladığı rapora göre en çok tavsiye edilen ve güvenli olduğu düşünülen otomobillerin listesi şu şekilde:

10. Mazda CX-5



9. Lexus NX



8. Honda Fit



7. Kia Sedona



6. Mazda6



5. Toyota Prius



4. Subaru Crosstrek



3. Toyota Prius Prime



2. Lincoln Continental



1. Toyota Prius C



Tüm dünyada sevildiği düşünülen Toyota, bu listede birkaç sırayı kendine ayırmış gibi görünüyor. Ancak bu listede sadece Prius modeli yer alabilmiş durumda. Listede Türkiye'de yer almayan otomobilleri gördüğünüzde şaşırmayın çünkü yayınlanan rapor belli bir bölgeyi baz almıyor.




Sırada Consumer Reports'un yayınlamış olduğu pek de güvenilmemesi gereken otomobillerin listesi var. Bu listenin en şansız üretici şüphesiz General Motors. (General Motors, Chevrolet, Cadillac, GMC ve Opel gibi birçok markanın sahibi olan firmadır.)

10. Volkswagen Atlas



9. Cadillac CTS



8. Alfa Romeo Giulia



7. Kia Cadenza



6. Cadillac Escalade



5. Cadillac CT6



4. Chevrolet Silverado 2500 HD



3. Tesla Model X



2. Buick Enclave



1. Jaguar F-Pace



Avrupa'nın en çok otomobil satan markalarından olan Volkswagen'i bu listede görmek birçok kullanıcıyı şaşırtacak ve üzecektir. Fakat bu listede yer alan araçlara o kadar da kötü gözle bakmamak gerek. Çünkü bu listede yer alıyorlar diye sizi yolun ortasında bırakacak değiller.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:00 

Cadillac, Prius, Yenikadinda Gösterme, Teknoloji
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