Dünyanın En Güzel Yaşama Alanlarından Birisini Yaptık"

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, tüm engellere rağmen Konyaaltı
ilçesini sahil ve Boğaçay projeleriyle dünyanın en güzel yaşama alanlarından birisi haline getirdiklerini söyledi.
Türel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla Konyaaltı Sahili
'nde gerçekleştirilen 27 projenin toplu açılış töreninde, Antalya'nın son bir kaç gündür doğal afet yaşadığını, bu açıdan töreni buruk bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.
Devletin ve belediyenin zarar görenlere yardım için gerekli her çalışmayı yaptığını, Antalya'nın son yüzyılda gördüğü en büyük yağışlardan, afetlerden birini yaşadığını anlatan Türel, şunları kaydetti:
"Eğer bu afeti 15 yıl önce yaşasaydık, Antalya merkezinde çok daha büyük kayıplarımız olabilirdi. Daha ciddi sel ve su baskınları yaşayabilirdik. Bizim yağmur suyu kanallarımız, altyapı yatırımlarımız sayesinde daha büyük acılar yaşamadık. Yani yaptığımız yatırımlar hayat kurtardı. Bir tesellim de Boğaçayı projemizin bu afetten alnının akıyla çıkmış olmasıdır. Allah bizi burada imtihan etti. Bu kadar yağış ve bu kadar büyük fırtına eski halinde olsaydı, Boğaçayı'nı taşırır ve çevredeki binalara zarar verebilirdi. Ama işte bu yatırım sayesinde Boğaçayı taşmadı, köprü zarar görmedi ve işte yaptığımız proje de sağ salim yerinde kaldı."
Yapılan yatırımla taşkının önlendiğini belirten Türel, çamur deryası, terk edilmiş mezbelelik bir alanı cazibe merkezi haline getirdiklerini ifade etti.
"7 futbol sahası kadar çamur çıkardık, çamur siyasetinin çamurunu biz temizledik ve Konyaaltı ilçemize inci gibi bir proje kazandırdık." diyen Türel, 50 bin metrekare yeşil alan, bin 400 metre yürüme alanı, 600 metre bisiklet yolu, 2 çocuk oyun alanı, 2 spor alanı, bir basket sahası yaptıklarını söyledi.
Bilim insanlarının, uzmanların, mühendis odalarının görüşlerini alarak herkesin beğeneceği bir eser ortaya koyduklarını dile getiren Türel, "Tüm engellere rağmen Konyaaltı ilçemiz önce sahil projesiyle, şimdi Boğaçayı projesiyle dünyanın en güzel yaşama alanlarından birisi oldu. Bize bu güzellikleri yaptırmamak için bu sahilde köprüde el ele tutuşup insan zincirleri kurdular. Projemize 'uçuk proje' dediler. Aklı bu projeye yetmeyenler şimdi gelmişler 'büyükşehiri yöneteceğiz' diyorlar. Bizim projelerimize hayali yetişmeyenler Antalya'ya ne yapar gerisini varın siz düşünün." diye konuştu.
Boğaçayı projesinin ilk etabının tamamlandığını, diğer kısımlarına da devam edileceğini belirten Türel, Boğaçayı'nın batı kısmında film stüdyoları inşa edileceğini, safari park şeklinde açık hayvanat bahçesiyle, hayvanların doğal ortamda görülebileceği güzel bir projeyi de hayata geçireceklerini bildirdi.
27 projenin açılışı yapıldı
Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen törende şu projelerin açılışı gerçekleşti:
"Manavgat
Türkbeleni Millet Bahçesi
Projesi, Konyaaltı Sahil ve Yaşam Parkı Projesi, Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm
, Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi, Gıyaseddin Keyhüsrev Köprülü
Kavşağı Yapım İşi, Ali Çetinkaya
Yaylaştırma Projesi, Sedir Orman Atölye Binası Projesi, Döşemealtı
Akkoç Sosyal Etkinlik Alanı Projesi, Boğaçay Peyzaj ve Taşkın Önleme Projesi, Palyatif Bakım Merkezi Projesi, Demre
Mezbaha Projesi, Elmalı
Membran Üniteli 400 metreküp, Korkuteli
Atıksu Tesisi Çıkış Suyu Filtrasyon-UV Dezenfeksiyon Ünitesi Yapım İşi, Gazipaşa
Müteferrik İçmesuyu Şebeke ve İsale Hatları Yapım İşi, Antalya Gazipaşa- Karasu
Grubu İçmesuyu Projesi Yapım İşi ( Yeniköy
, Kızılgüney, Karalar
, Ilıca
), Gündoğmuş Aksu
Kaynağı Grup İçmesuyu Hatları Yapım İşi (Bedan, Çamlıalan, Yeniköy, Karaköy
, Akyar), Korkuteli İlçesi Kanalizasyon Şebeke Yapım İşi (2. ve 3. Etap), Elmalı- Akçay
Kanalizasyon ve İçmesuyu Yapım İşi, Akseki- Bademli
Kanalizasyon Hattı Yapım İşi, Akseki- Güçlüköy
Kanalizasyon Hattı Yapım İşi, Serik Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi (2. Etap), Aksu Macun Deresi Islah Projesi (2. Etap), Merkez Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi (3. Etap), Elmalı Yağmursuyu Hattı (1. ve 2. Etaplar) Yapım İşi, Demre Yağmursuyu Hattı Yapım İşi, Elmalı Depolama Tesisleri Yerleşkesi Yapım İşi, Serik Eminceler Depolama Tesisleri Yerleşkesi Yapım İşi, Kaş Kemer
Sinekçibeli Mahallesi Sulama Tesisi Projesi. "