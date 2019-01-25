Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Hafif Uydusu Yörüngeye Gönderildi

Dünyanın En Hafif Uydusu Yörüngeye Gönderildi

34 dakika önce

Hindistan, dünyanın en hafif uydusunu yörüngeye gönderdi.

Dünyanın En Hafif Uydusu Yörüngeye Gönderildi, System.String[]
Hindistan, dünyanın en hafif uydusunu yörüngeye gönderdi.

BBC'nin haberine göre, uzay eğitimi alan bir grup Hint öğrenci tarafından geliştirilen Kalamsat-V2, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından Sriharikota uzay merkezinden yörüngeye fırlatıldı.

ISRO Başkanı K Sivan, 1 kilo 26 gram ağırlığındaki Kalamsat-V2'nin, "bugüne kadar yörüngeye gönderilen en hafif uydu" olduğunu söyledi.

Kalamsat-V2'nin, ISRO tarafından fırlatılan ve özel bir şirket tarafından üretilen ilk uydu olma özelliği taşıdığı da belirtildi.

Uydunun, telsiz operatörlerine yardımcı olacağı, "öğrencilere geleceğin bilim adamları ve mühendisleri olmaları açısından ilham vereceği" ifade edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ISRO ve uyduyu geliştiren öğrencileri tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:39 Kaynak: AA

Hindistan, Güncel
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