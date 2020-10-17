Dünyanın en havalı semtleri arasına girdi: Arnavutköy

NERELERİ GÖRMELİ?

1) MABULE ATADAN YALISI

Kuruçeşme'yi geçer geçmez kazıklı yolun başında Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'ın yalısı karşılayacak sizi. Atatürk, Arnavutköy'de vakit geçirmeyi ve Boğaz'ı bu yalıdan izlemeyi çok severmiş. Balkonunda kahvesini yudumlarken balıkçılar ona tuttukları taze balıkları ikram ederek hürmetlerini göstermek istermiş.

2) ROBERT KOLEJ

1871'de Amerikan Kız Akademisi olarak açılan Robert Kolej, Amerikalıların farklı bir ülkede açtığı ilk misyoner okullarından. 1971'de okulun yükseköğrenim veren bölümünün arazisinde Boğaziçi Üniversitesi kurulmuş.

3) ARNAVUTKÖY YOL YALILARI

1988'de dönemin belediye başkanı Bedrettin Dalan tarafından yaptırılan kazıklı yolun ardından Arnavutköy'ün yalıları 'yol yalıları' oldu. Saffet Emre Tonguç, Arnavutköy yol yalılarını mimari açıdan San Francisco, Alamo Meydanı'ndaki Victoria usulü evlere benzetiyor.

4) TAKSİYARHİS KİLİSESİ

Taksiyarhis baş melek anlamına geliyor. Taksiyarhis Kilisesi, baş melek Mikail'e adanmış en büyük Rum Ortodoks kiliselerinden biri. Her sene kasım ayının 8'inde kilisede Aziz Mikail ayini düzenleniyor. Tarihi Bizans dönemine dayanan kilisenin çan kulesinde Hz. İsa'nın ağzından "Evime hoş geldiniz" yazıyor. Kilisenin içerisinde 50'den fazla ikona bulunuyor. Pazar ayinleri 09.00-11.00 arasında.

BİRAZ DA SANAT...

5) MEERCAT

Arnavutköy sanatsal yönüyle de ileri bir semt. Buraya gelip Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunu hocalardan resim, seramik, heykel, mozaik dersleri almak mümkün. Günlük derslerin fiyatları 120-200 lira. Meercat Sanat Atölyesi'nde tuval, yağlıboya, çerçeve gibi sanatsal malzeme satışları da yapılıyor. (0212) 265 98 28

YEME-İÇME DURAKLARI

6) ARNAVUTKÖY BALIKÇISI

Akşam yemeğini deniz mahsulleriyle taçlandırmak isteyenler için mahallenin en ünlü balıkçısı. Palamut 70, lüfer 150 lira. Kestaneli sufle (32 lira) yemeden dönmeyin. 12.00-1.00 arası açık. (0212) 257 05 27

7) KAVANOZ CAFE

Arnavutköy'ün arka sokaklarında bulunan Kavanoz Cafe, bir fincan kahve için ideal. Saklı bahçesinden dolayı kahvaltı yapmak çok iyi bir seçenek. Filtre kahve 16, Türk kahvesi 12 lira. 9: 00-1: 00 arası açık. (0212) 265 76 67

8) SUR BALIK

Arnavutköy'de Boğaz'ın eşsiz manzarasında akşam yemeği yemek isteyenler için Sur Balık doğru adres. Palamut 60, lüfer ve levrek 140 lira. Kireçte kabak tatlısını (20 lira) mutlaka deneyin. 12.00-1.00 arası açık. (0212) 257 27 44

9) ALEXANDRA

Meksika yemekleri ve kokteylleriyle tanınan bar Arnavutköy'ün en güzel gün batımı manzaralarından birine sahip terası için tercih ediliyor. Prozac ve exotica (75 lira) en çok ilgi gören kokteylleri. 14.00-02.00 arası açık. (0212) 287 58 48

10) KÖFTECİ ALİ BABA

Öğle ve akşam yemeği için ideal. Ünlüler bu köftecide toplanıyor. Müdavimlerinden Bülent Ersoy her seferinde 4-5 porsiyon köfte yiyor. 1 porsiyon köfte 26, piyaz 14 lira. 12.00-22: 00 arası açık. (0212) 263 13 61

11) ANY

Arnavutköy'ün en güzel köşesinde bulunan ANY, mahallenin keyfini çıkarmak için doğru adres. Her pazar saat 20.00'de sosyal mesafe kuralları eşliğinde canlı müzik var, kaçırmayın. Dünya mutfağından seçenekler sunan restoran özel brunch menüsüyle (60 lira) pazar keyifçilerinin de yüzünü güldürüyor. Gitmişken dana lokum burgerini (60 lira) mutlaka deneyin. 12: 00-1: 00 arası açık. (0212) 265 32 69

12) ANTİCA LOCANDA

Beldan Hanım'ın Milanolu eşi Gian Carlo Talerico ile birlikte 2011'de açtığı bu İtalyan lokantası hemen yanındaki Taksiyarhis Kilisesi'nin avlusuna bakıyor. Lokanta zaten bir zamanlar kilisenin fırınıymış. Pandemi sonrası perşembe-cuma-cumartesi hizmet veriyorlar, akşam yemeği için tercih edebilirsiniz. 18.30-24.00 arası açık. (0533) 597 94 45

13) CHADO

Japonca'da 'çayın yolu' anlamına gelen Chado, havaların serinlemeye başladığı bugünlerde aromatik bitkilerden oluşan çaylarla ısınmak için en doğru adres. Zencefil, zerdeçal, tarçın, kakule ve hindistancevizinden oluşan Turmeric Chai'yı mutlaka deneyin. Bütün çaylar 12 lira. (0212) 265 00 49

14) GİRANDOLA DONDURMACISI

'Girandola', İtalyanca 'rüzgar gülü' anlamına geliyor. Arnavutköy'ün en meşhur dondurmacısı. Tatlı bir mola vermek için ideal. Müşterilerine her mevsim farklı dondurma seçenekleri sunuyor. Ayın tatları: Nar, nane, yoğurt, yabani vişne. (0212) 265 26 29

15) EYLÜL

1995'den bu yana Arnavutköy'ün en popüler restoran-kafesi olarak hizmet veren Eylül'e uğramışken odun ateşinde pişmiş pizzasını denemeden geçmeyin. Kendi topladıkları 20 çeşit ottan demlediği Datça çayını ikram eden mekanın işletmecisi Ayten Özer, Arnavutköy'ün en havalı mahalle seçilmesiyle ilgili; "Çok mutluyuz, onur duyduk. Arnavutköy'ün bunu hak ettiğini düşünüyoruz" diyor. Çikolatalı ve cevizli pizza 58 lira. 10.00-2: 00 arası açık. (0543) 376 28 62

İSMİ NEREDEN GELİYOR?

19'uncu yüzyılda Sultan Abdülmecit tarafından bu bölgeye getirtilen Arnavut yapı ustaları şehrin kaldırımlarını yapmışlar. 'Arnavutkaldırımı' tanımlaması Türkçeye böyle yerleşmiş. Eski adı Horasmoto (Melekler Köyü) olan Arnavutköy de ismini Arnavut sakinlerinden almış.