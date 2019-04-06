Dünyanın En Hızlı Gökdelen Tırmanan Sporcusu Yine Polonyalı Lobodzinski Oldu
1 saat önce
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün en yüksek binasında düzenlenen Dünya Dikey Koşu Turu tamamlandı.
Güney Kore
'nin başkenti Seul
'ün en yüksek binasında düzenlenen Dünya Dikey Koşu Turu tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:20 Kaynak: Youtube
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