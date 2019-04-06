Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Hızlı Gökdelen Tırmanan Sporcusu Yine Polonyalı Lobodzinski Oldu

Dünyanın En Hızlı Gökdelen Tırmanan Sporcusu Yine Polonyalı Lobodzinski Oldu

1 saat önce

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün en yüksek binasında düzenlenen Dünya Dikey Koşu Turu tamamlandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün en yüksek binasında düzenlenen Dünya Dikey Koşu Turu tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:20 Kaynak: Youtube

Seul, Güney Kore, Genel
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