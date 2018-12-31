Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Hızlı Uçan Kuşu Gökdoğan, Trabzon'da Yaralı Halde Bulundu

Dünyanın En Hızlı Uçan Kuşu Gökdoğan, Trabzon'da Yaralı Halde Bulundu

1 saat önce

Dünyanın en hızlı uçan kuşu Gökdoğan, Trabzon'da yaralı halde bulunduTRABZON - Trabzon'da yaralı halde bulunan ve dünyanın en hızlı uçan kuşu olarak bilinen Gökdoğan tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Dünyanın en hızlı uçan kuşu Gökdoğan, Trabzon'da yaralı halde bulundu

TRABZON - Trabzon'da yaralı halde bulunan ve dünyanın en hızlı uçan kuşu olarak bilinen Gökdoğan tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.
Hayvanlar aleminin en hızlı uçan kuşu olarak bilinen, havada yatay hızı saatte 180 kilometreye, avlanırken ise dalış hızı saatte 320 kilometreye kadar çıkabilen Gökdoğan, Trabzon'da yaralı olarak bulundu. Gerekli tüm tedavi ve bakımları yapılan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:01 Kaynak: İHA

Trabzon, Güncel
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