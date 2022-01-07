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Dünyanın en ilginç yatak odası kazaları! Okuyunca çok güleceksiniz! - Son Dakika

Dünyanın en ilginç yatak odası kazaları! Okuyunca çok güleceksiniz!

07.01.2022 14:36
Dünyanın en ilginç yatak odası kazaları! Okuyunca çok güleceksiniz!

New York Daily News'te yer alan haberde; son yıllarda yaşanan en ilginç yatak odası kazaları derlendi. Habere göre; insanların partnerlerinden fantezi amaçları istekleri ilginç haberlerin ortaya çıkmasına neden odu.

İşte o garip kazalar...

AŞK ISIRIĞI

Ocak 2011 yılında Yeni Zelanda'da gerçekleşen olayda eşinin boğazını ısırmak isteyen adam partnerinin felç olmasına neden oldu. Boynu ısırılan kadın yoğun kan kaybetmesi ve kan pıhtılaşması sonucunda sol kolunda felç meydana geldi.

Olaydan sonra "Vampir olmadığınız sürece sevdiğiniz kişinin üzerinde ufak bir sevgi işareti bırakmakta sorun yok gibi duruyor." denildi.

ÇİN ÖPÜCÜĞÜ

Çin'de medyana gelen olayda genç sevgili çift öpüşürken kitlendi. Dudakları kilitlenen çift aşırı basınç sebebiyle kulaklarının zarlarını patlattı. Genç çiftin olaydan sonra kısa süreli işitme kaybı yaşadığı bildirildi.

BETON DENEYİ HASTANEDE BİTTİ

Amerika'da yaşayan 20 yaşındaki genç, partnerine rektum'una (kalın bağırsağın anüse bağlayan kısım) beton döktürmesi sonucu hastanelik oldu. Hastane raporunda 275 gram beton çıkan genç operasyon sonucu içine dökülen betondan kurtuldu.

FAZLA ELEKTRİKTEN ÖLDÜ

Amerika'da 29 yaşındaki çiftin ilişkisi ölümle sonuçlandı. Birliktelik sırasında yeni denemeler yapmak isteyen çift elektrik akımına kapıldı. Genç kadının göğüs uçlarına elektrik veren adam partnerinin ölümüne sebep oldu.

BAŞARISIZ DENEME HASTANEDE SON BULDU

İlişkilerinde farklılık isteyen 50'li yaşlarındaki Rus çift soluğu hastanede aldı. 50 yaşındaki kadın Kama Sutra denemesi sonrası kas spazmı geçirerek partneriyle beraber hastaneye kaldırıldı. Ambulans görevlilerinin yaptığı açıklamaya göre, "Onlara bakıp gülmekten kendimizi alamadık. Hiç de genç olmayan iki aşık, öyle karışık bir pozisyondaydı ki…" dedi.

BIÇAKLA OYUN OLMAZ

Kanada'da Winnipeg Universitesi'nde öğrenci olan 25 yaşındaki genç kız arkadaşına "göğsüme bıçakla kalp çiz" dedi. İsteğini geri çevirmeyen genç kadın, bıçakla kalbi kazıdığı sırada yanlışlıkla derin kesti ve bıçak genç adamın kalbini deldi.

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Cinsel İlişki, Yatak Odası, Cinsellik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünyanın en ilginç yatak odası kazaları! Okuyunca çok güleceksiniz! - Son Dakika
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