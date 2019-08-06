Son Dakika Haberleri: Dünyanın en ince altını üretildi
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Dünyanın en ince altını üretildi

55 dakika önce

İngiltere'de yalnızca 2 atom kalınlığında dünyanın en ince altını üretildi.

Dünyanın en ince altını üretildi, System.String[]
İngiltere'de yalnızca 2 atom kalınlığında dünyanın en ince altını üretildi.
Phys.org'un haberine göre, Leeds Üniversitesi bilim insanları yaptıkları çalışmada, yalnızca 0,47 nanometre inceliğinde ve insan tırnağından yaklaşık 1 milyon kez daha küçük altın üretmeyi başardı.
Yalnızca 2 boyuta sahip dünyanın en ince altınının özellikle medikal ürünler ile elektrik ve bilişim endüstrisinde kullanılabileceği belirtiliyor.
Bilim insanları çok ince altının hızlı tanıya ihtiyaç duyulan tıbbi test cihazları ve su arıtma sistemlerinde kullanılabilecek yapay enzimlerin temelini de oluşturacağına inanıyor.
Altının üretilmesinde kullanılan yöntemin nano malzeme üretimi için de önemli bir buluş olabileceğini belirten çalışma ekibinin lideri doktor Sunjie Ye, su altında yeşil renk alan ve şekli nedeniyle yosuna benzetilen altını "altın yosun" diye adlandırdıklarını söyledi.
Çalışmanın danışmanı Profesör Stephen Evans da "Nano tabakalar çok ince olduğundan her altın atomu tepkimenin oluşumunda rol oynar ve bu da sürecin etkili olmasına yardımcı olur." diye konuştu.
Evans, ince altının farklı sektörlerde kullanılan büyük boyutlu altınlarla aynı işlevi görebileceğini saptadıklarını, bu durumun da altın gibi değerli bir maden söz konusu olduğunda önemli ekonomik avantajlar sağlayabileceğini söyledi.
Çalışmanın ayrıntıları "Advanced Science" dergisinde yayınlandı.
Ankara Ticaret Odası, Leeds Üniversitesi, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:45 Kaynak: AA
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