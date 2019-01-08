Son Dakika Haberleri: Dünyanın En İnce Çerçeveli Dizüstü Bilgisayarı Ces 2019'da Tanıtıldı

Dünyanın En İnce Çerçeveli Dizüstü Bilgisayarı Ces 2019'da Tanıtıldı

18 dakika önce

Asus dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019'da ZenBook Serisi'nin yeni modeli ZenBook S13'ü tanıttı.

Dünyanın En İnce Çerçeveli Dizüstü Bilgisayarı Ces 2019'da Tanıtıldı, System.String[]
Asus dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019'da ZenBook Serisi'nin yeni modeli ZenBook S13'ü tanıttı.

Asus, ZenBook serisinin yeni modeli ZenBook S13'ü, Las Vegas'ta düzenlenen teknoloji fuarı CES 2019'da tanıttı. Fuarda, en ince dizüstü bilgisayar olma özelliğini taşıyan ZenBook S13, meraklılarıyla buluştu.

Asus'tan yapılan açıklamada, bilgisayarın ultra kompakt yapısıyla kolayca taşınabildiği, üst sınıf donanımlarıyla zorlu görevlerin altından kalkabildiği ve tek şarjla 14 saat boyunca kesintisiz çalışabildiği bildirildi. Performans ve taşınabilirliği bir arada sunduğu ifade edilen bilgisayarın, 13,3 inç boyutunda çerçevesiz Full HD NanoEdge ekranıyla dünyanın harici ekran kartına sahip en ince bilgisayarı olma özelliğini taşıdığı duyuruldu.

Yüzde 95'lik gövde ekran oranına sahip olan bilgisayarın, harici GeForce MX150 ekran kartı ve çok çekirdekli son teknoloji Intel işlemcilerin gücünü, ultra taşınabilir kompakt bir dizüstü bilgisayarda bir araya getirdiği, geniş ve hızlı SSD depolama seçeneği ve 14 saate varan pil ömrüyle ZenBookS13'ün, kullanıcılarına konforlu bir kullanım sunduğu aktarıldı.

YÜZDE 95'LİK GÖVDE EKRAN ORANIYLA DÜNYANIN EN İNCE ÇERÇEVELİ EKRANI

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Çerçeveleri 2,8mm yer tutan ekran sayesinde kullanıcılar, yüzde 95'lik bir oranla, ekranın neredeyse tamamından faydalanıyor. Bilgisayarın üst bölümünde videolu görüşmelerde kullanılabilecek HD kalitede bir kamera bulunuyor, üst bölümdeki ekstra çıkıntı sayesinde bilgisayarın kapağını açıp kapamak kolay hale geliyor."

DÜNYANIN HARİCİ EKRAN KARTINA SAHİP EN İNCE DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI

ZenBook serisinde uzun süredir çok çekirdekli son teknoloji Intel işlemcileri kullanan ASUS'tan yapılan açıklamada, yeni modeli ZenBook S13'te,işlemcileri 16 GB'lık yüksek bellek gücüyle desteklediği ifadelerine yer verildi. Bilgisayarın video düzenleme ve birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırma gibi zorlu görevleri başarıyla tamamlamak için çok çekirdekli işlemcilerin gücünden faydalandığı aktarılan açıklamada, kullanıcıların bir yandan e-postalarını kontrol ederken bir yandan da fotoğraflarını düzenleyebildiği ve bilgisayarın performansında kayıp yaşanmadığı ifade edildi.

ZenBook S13'ün arkadan aydınlatmalı klavyesinin, bilgisayarın gövdesinin neredeyse tamamını kaplayarak, alanı maksimum şekilde değerlendirdiğininyer aldığı açıklamada,parmak izi okuyucusu ile bilgisayarı kilitleyip açmanın oldukça kolaylaştığı, 15 saatlik çalışma süresi ve hızlı şarj özelliğinin olduğu, güçlü ve taşınabilir bir dizüstü bilgisayar arayan kullanıcılara ideal bir seçenek sunulduğu belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:55 Kaynak: DHA

Las Vegas, Asus, Ekonomi
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